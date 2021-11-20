Умер звезда сериала Моя прекрасная няня Валерий Гаркалин

Валерий Гаркалин умер / скриншот из видео

Умер народный артист России Валерий Гаркалин. Больше месяца актёр боролся с коронавирусом, ему было 67 лет.

Наибольшую популярность ему принесла роль в фильме "Ширли-Мырли" 1995 года.

Медики зафиксировали смерть артиста в утром, 20 ноября, в 6:30 по московскому времени, сообщает kp.ru со ссылкой на источники.

Отметим, ранее сообщаелось, что в России госпитализировали актера Валерия Гаркалина. У него обнаружили коронавирус. Артист попал в больницу 2 октября, он был в крайне тяжелом состоянии.

Его сразу ввели в кому. Через неделю произошло улучшение, и Гаркалина отключили от аппаратов. Однако еще через неделю состояние звезды резко ухудшилось. У него почти полностью были поражены легкие, актер находился в медикаментозной коме и был подключен к аппарату ЭКМО.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил Музыкальное училище Гнесиных. Известен своими комедийными ролями. Он снимался в таких фильмах, как Ширли-мырли, Ландыш серебристый, Андерсен. Жизнь без любви, Детки напрокат, и сериалах — Дом кувырком и Моя прекрасная няня.

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