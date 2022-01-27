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Уничтожить, но без больших затрат: политолог назвал истинную цель Путина в отношении Украины

27 января 2022, 07:09
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Хозяин Кремля Владимир Путин не настроен на полномасштабное вторжение в Украину. Для осуществления своих планов он использует Минские договоренности.

Путин
Путин хочет уничтожить Украину, считает Пионтковский / Фото Reuters

Президент РФ Владимир Путин хочет уничтожить Украину, но не настроен на полномасштабное вторжение и хотел бы осуществить свои планы более экономным способом.

Такое мнение озвучил российский публицист и политолог Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

По словам политолога, для осуществления своих планов Путин использует Минские договоренности, чтобы "легализовать его военно-террористический плацдарм – ОРДЛО".

Пионтковский добавил, что Путин намерен сделать законными институтами украинского государства два военных корпуса, спецслужбы, подвалы для пыток, присоединив таким образом Украину к ОРДЛО.

После того как Путин получил твердый отказ от украинской власти относительно признания ОРДЛО, президент РФ активизировал военные действия возле границ Украины.

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"Глава Кремля начал привлекать острую форму шантажа", – объяснил Пионтковский.

При этом политолог считает, что Украине не нужно выходить из Минских договоренностей. Лучше использовать их в свою пользу.

"Уже дважды Москва "вытягивала" Украину в Совет безопасности – в 2020 и 2021 годах – чтобы отчитаться за выполнение Минских договоренностей и каждый раз заседание Совета Безопасности заканчивалось триумфом украинской дипломатии, так как Москва сама не выполняет их",– отметил он.

Пионтковский добавил, что у Украины выигрышная позиция в интерпретации Минских соглашений.

"В Стокгольме он (министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, - ред.) в течение получаса Сергея Лаврова "размазывал по стене" по Минским соглашениям. Показывали, что Москва не выполняет базовые Минские пункты: прекращение огня, вывод войск, освобождение пленных и допуск ОБСЕ", – напомнил политолог.

Как сообщал Главред, ранее Пионтковский говорил, что Кремль очень пугают анонсированные санкции США за вторжение в Украину. Особенно болезненными они могут стать для российской верхушки. По словам Пионтковского, речь идет об аресте так называемого путинского триллиона – денег, которые принадлежат самому президенту РФ и его близкому окружению, но которые находятся в юрисдикции Соединенных Штатов.

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