Упали с 15-го этажа: в Польше оборвался лифт с украинцами

В Польше оборвался лифт с украинцами / УНИАН

Несчастный случай произошел с украинцами в Польше - в городе Лодзь из-за обрыва лифта двое наших соотечественников упали с 15-го этажа. Один находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает TVN24, мужчины в возрасте 41 и 42 года красили шахту лифта, находясь на его крыше на высоте 40 метров. Из-за неисправности лифт упал с 15-го этажа.

По словам правоохранителей, если бы не тормозной механизм, украинцы могли бы умереть.

Первыми на место прибыли медицинские спасатели, они вытащили раненых. Один мужчина в тяжелом состоянии, у второго менее серьезные травмы, в основном в области лица. Они сейчас в больнице.

Также на месте аварии работают полиция и прокурор, они выясняют детали инцидента.

"Мы расследуем обстоятельства несчастного случая и проверяем, были ли у работников гарантированные условия для безопасного выполнения работы", – сказал Вальдемар Ключа с Государственной инспекции труда в Лодзи.

Он отметил, что говорить о каких-либо выводах пока рано.

"Мы не знаем, могли ли пострадавшие способствовать несчастному случаю, и позаботился ли работодатель о надлежащих мерах безопасности. У нас много вопросов, на которые мы должны ответить", – подчеркнул Ключа.

Читайте такжеПольша собралась вакцинировать украинских заробитчан еще на границеРанее в Польше рейсовый автобус попал в ДТП. Он следовал по маршруту Познань - Херсон. Погибли шестеро украинцев, еще 15 - были госпитализированы. Авария произошла вблизи города Кашице. На спасательную операцию направили около 100 спасателей, они разбирали место трагедии.