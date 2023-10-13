"Увлекаюсь языком, культурой": Борис Джонсон скандально объявил себя русофилом

Экс-британский премьер-министр Борис Джонсон выступил со скандальным заявлением ‒ мол, он "до сих пор" увлекается русской культурой и считает себя русофилом. Об этом он заявил в интервью, вышедшем в национальном телемарафоне.
"Я до сих пор русофил. Я до сих пор увлекаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет увлекаться", ‒ сказал он.
Бывший британский премьер сказал, что ему "грустно от того, что происходит сейчас" и "бессмысленно делать вид, что российский народ не поддерживает эту войну".
Отвечая на вопрос о будущем России, Джонсон сказал, что "сейчас имеет значение будущее Украины".
"Это страна, на которую напали. И это украинцы, нуждающиеся в нашей поддержке. Украина должна быть свободной, и Украина должна быть независимой. Украина должна выбирать собственную судьбу", — подытожил политик.
Напомним, как ранее сообщал Главред, Борис Джонсон призвал правительство поставить Украине британские военные самолеты Typhoon. Политик уверен, что Украина может отвоевать свои территории, которые оккупировала страна-агрессор Россия, если у Киева будут истребители для уничтожения артиллерийских позиций РФ и центров управления и контроля.
Также Джонсон заявлял, что полномасштабного вторжения России в Украину можно было бы избежать, если бы Запад имел смелость и последовательность в том, чтобы привести Украину в НАТО.
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