"Увлекаюсь языком, культурой": Борис Джонсон скандально объявил себя русофилом

Британский экс-премьер Борис Джонсон заявил, что остается русофилом и восхищается русской культурой, языком и цивилизацией.

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Борис Джонсон публично объявил себя русофилом / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Экс-британский премьер-министр Борис Джонсон выступил со скандальным заявлением ‒ мол, он "до сих пор" увлекается русской культурой и считает себя русофилом. Об этом он заявил в интервью, вышедшем в национальном телемарафоне.

"Я до сих пор русофил. Я до сих пор увлекаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет увлекаться", ‒ сказал он.

Бывший британский премьер сказал, что ему "грустно от того, что происходит сейчас" и "бессмысленно делать вид, что российский народ не поддерживает эту войну".

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Отвечая на вопрос о будущем России, Джонсон сказал, что "сейчас имеет значение будущее Украины".

"Это страна, на которую напали. И это украинцы, нуждающиеся в нашей поддержке. Украина должна быть свободной, и Украина должна быть независимой. Украина должна выбирать собственную судьбу", — подытожил политик.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Борис Джонсон призвал правительство поставить Украине британские военные самолеты Typhoon. Политик уверен, что Украина может отвоевать свои территории, которые оккупировала страна-агрессор Россия, если у Киева будут истребители для уничтожения артиллерийских позиций РФ и центров управления и контроля.

Также Джонсон заявлял, что полномасштабного вторжения России в Украину можно было бы избежать, если бы Запад имел смелость и последовательность в том, чтобы привести Украину в НАТО.

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