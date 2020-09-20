Узбекского топ-чиновника "убил" Covid-19

Уктам Барноев умер от осложнений, вызванных Covid-19 / Скриншот

В воскресенье, 20 сентября, коронавирус Covid-19 "убил" топ-чиновника Узбекистана – вице-премьера страны Уктама Барноева, который в Кабмине курировал аграрную и продовольственную сферы.

Вице-премьер сегодня скончался от осложнений, вызванных вирусом, пишет РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба при Кабмине Узбекистана.

"Уктам Исаевич Барноев скончался сегодня в возрасте 56 лет от осложнений, вызванных коронавирусом", – сообщил представитель штаба.