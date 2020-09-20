Узбекского топ-чиновника "убил" Covid-19

В Узбекистане сегодня из-за коронавируса скончался член Кабмина.
В воскресенье, 20 сентября, коронавирус Covid-19 "убил" топ-чиновника Узбекистана – вице-премьера страны Уктама Барноева, который в Кабмине курировал аграрную и продовольственную сферы.
Вице-премьер сегодня скончался от осложнений, вызванных вирусом, пишет РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба при Кабмине Узбекистана.
"Уктам Исаевич Барноев скончался сегодня в возрасте 56 лет от осложнений, вызванных коронавирусом", – сообщил представитель штаба.
- В конце июля Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило, что Уктама Барноева госпитализировали с коронавирусом.
- Позже появилась информация, что чиновника лечили в одной из частных клиник столицы Узбекистана Ташкента, а потом он проходил лечение в Германии.
- Барноева назначили на должность вице-премьера, который курирует аграрный и продовольственный сектор Узбекистана, в феврале 2020 года. До назначения на пост в Кабмине Барноев был главой Бухарской области государства.
Автор: Екатерина Присяжнюк