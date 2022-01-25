Ужать на 50 млрд долларов: в США хотят ударить санкциями по экспорту РФ - BILD

D США хотят ударить санкциями по экспорту РФ / GettyImages

Руководство США предлагает ввести как можно более жесткие санкции против Российской Федерации − в случае, если Кремль вторгнется в Украину. Об этом сообщает портал BILD.

В частности, по данным журналистов, американские чиновники хотят существенным образом ограничить российский сырьевой экспорт.

По данным BILD, государственный секретарь США Энтони Блинкен намекнул американским союзникам в Европе, какую именно цену придется заплатить российскому президенту Владимиру Путину (если он нападет на Украину).

"США и Запад хотят атаковать роль России как крупнейшего в мире поставщика сырья", − пишет издание.

Также сообщается, что во время недавнего официального визита Энтони Блинкена в Берлине был представлен санкционный план. В частности, предлагается перекрыть российские торговые пути по всему миру, заблокировать поставки сырья из России, а также резко сократить количество российских дипломатов в западных странах.

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Эксперты отмечают, что ожидаемый экономический ущерб России от этих санкций составит примерно 50 миллиардов долларов.

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Напомним, ранее издание Financial Times сообщало, что если Россия пойдет на сценарий военного вторжения на территорию Украины, ЕС могут отключить страну от международной межбанковской системы платежей SWIFT. Санкции могут быть введены и против крупного российского бизнеса.

В США подтвердили, что Вашингтон рассматривает все возможные варианты санкций против России на случай вторжения в Украину. Речь идет, в том числе, и об отключении Москвы от SWIFT. Штаты опровергли информацию прессы из Германии о том, что на Западе отказались от запуска таких мероприятий.

В Конгрессе США появился новый законопроект, который предусматривает санкции против России за военное вторжение в Украину. В документе указывается, что ограничения направлены против окружения президента Путина, газопровода Северный поток-2, физических лиц и на отключение России от SWIFT.

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