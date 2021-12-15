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В Арктике зафиксировали рекорд - адскую жару в +38⁰C

15 декабря 2021, 16:26

Это является очередным свидетельство глобального потепления на планете, подчеркивают ученые.

глобальное потепление
В Арктике зафиксировали адскую жару / ua.depositphotos.com

В российском городе Верхоянск была зафиксирована температура воздуха +38 ⁰C. Это значение было признано Всемирной метеорологической организацией новым температурным рекордом в Арктике, говорится в сообщении на сайте организации.

Температура, более подходящая для Средиземноморья, чем для Арктики, была измерена на метеорологической станции во время исключительно продолжительной сибирской волны тепла. Средние температуры над арктической Сибирью в течение большей части лета прошлого года достигали 10°C выше нормы, что привело к разрушительным пожарам, вызвало массовое таяние морского льда и сыграло важную роль в 2020 году, который стал одним из трех самых теплых лет за всю историю наблюдений.

Читайте такжеПогода изменится кардинально: Украину накроет аномальное потепление"Исследователи ВМО в настоящее время стремятся проверить показания температуры 54,4°C, зарегистрированные в 2020 и 2021 годах в самом жарком месте мира, Долине Смерти в Калифорнии, и подтвердить новый зарегистрированный европейский температурный рекорд 48,8°C на итальянском острове Сицилия. этим летом. До этого никогда не проводилось так много текущих одновременных исследований экстремальных климатических явлений ВМО", - сказал сказал генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

Где зафиксировали рекорд

Верхоянск находится примерно в 115 километрах к северу от Полярного круга, и метеорологическая станция наблюдала за температурой с 1885 года. Он расположен в северной части Республики Саха (Якутия), в регионе Восточной Сибири с очень суровым засушливым континентальным климатом (очень холодная зима и жаркое лето).

Верхоянск
Верхоянск / Илья Варламов

Исторические исследования, основанные на национальных записях арктических стран, показали, что температура 38 ° C или выше не была известна ни в одном месте Арктики.

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Верхоянск на карте
Верхоянск на карте / Скриншот Google Maps

"По сути, это исследование подчеркивает повышение температуры, происходящее в климатически важном регионе мира. Благодаря постоянному мониторингу и оценке экстремальных температур мы можем оставаться в курсе изменений, происходящих в этом критическом регионе мира, полярной Арктике", - сказал профессор Рэндалл Червени, докладчик по вопросам климата и экстремальных погодных явлений ВМО.

Эпоха глобального потепления

Начиная с 1850 года, в десятилетнем масштабе температура воздуха в каждое десятилетие была выше, чем в любое предшествующее десятилетие.

Это явление получило название глобального потепления – это долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Последствия глобального потепления включают повышение уровня моря, региональные изменения осадков, более частые экстремальные погодные явления, такие как жара и расширение пустынь. Как указывается на сайте ООН: существуют тревожные свидетельства того, что превышение пороговых показателей, ведущее к необратимым изменениям в экосистемах и климатической системе нашей планеты, уже произошло.

viber
глобальное потепление
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