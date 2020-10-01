В Армении сделали опасный прогноз о войне на Кавказе из-за Нагорного Карабаха

Конфликт в Нагорном Карабахе может привести к масштабному военному столкновению на Кавказе - Саркисян/ Reuters

Если международное политическое сообщество не вмешается в вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха, Кавказ может превратиться в еще одну Сирию.

Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью американскому телеканалу CNBC.

Комментируя обострение конфликта Азербайджана и Армении из-за принадлежности территорий Нагорного Карабаха, он заявил, что на Кавказе могут возникнуть серьезные проблемы.

"Представляете, если Кавказ станет еще одной Сирией? Международное сообщество должно осознать, что если не вмешаться (в конфликт в Нагорном Карабахе) сейчас, Кавказ превратится в новую огромную проблему", - сказал Саркисян.

Война в Сирии – многоуровневый вооруженный конфликт на территории Сирийской Арабской Республики. Начался в 2011 году в виде локальной войны, после чего перерос в восстание против правящего режима Башара Асада.

В военные действия в САР вовлечены ключевые государстве региона, международные организации, различные военизированные группировки а также мировые государства. Читайте такжеПашинян рассказал, о чем его просил Алиев по Карабаху в 2018 году

Конфликт в Нагорном Карабахе