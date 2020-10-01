В Армении сделали опасный прогноз о войне на Кавказе из-за Нагорного Карабаха

Международное сообщество должно обратить внимание на конфликт в Нагорном Карабахе, считает Армен Саркисян.
Если международное политическое сообщество не вмешается в вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха, Кавказ может превратиться в еще одну Сирию.
Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью американскому телеканалу CNBC.
Комментируя обострение конфликта Азербайджана и Армении из-за принадлежности территорий Нагорного Карабаха, он заявил, что на Кавказе могут возникнуть серьезные проблемы.
"Представляете, если Кавказ станет еще одной Сирией? Международное сообщество должно осознать, что если не вмешаться (в конфликт в Нагорном Карабахе) сейчас, Кавказ превратится в новую огромную проблему", - сказал Саркисян.
Война в Сирии – многоуровневый вооруженный конфликт на территории Сирийской Арабской Республики. Начался в 2011 году в виде локальной войны, после чего перерос в восстание против правящего режима Башара Асада.
В военные действия в САР вовлечены ключевые государстве региона, международные организации, различные военизированные группировки а также мировые государства. Читайте такжеПашинян рассказал, о чем его просил Алиев по Карабаху в 2018 году
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Азербайджано-армянский конфликт в районе Нагорного Карабаха вспыхнул с новой силой утром, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокации и наступательных действиях, после чего Азербайджан объявил о начале контрнаступательной операции.
- В связи с этим Армения объявила военное положение и всеобщую воинскую мобилизацию.
- В Азербайджане ввели военное положение и частичную мобилизацию. Условием прекращения войны в районе Нагорного Карабаха в Баку называют вывод армянских войск с территорий, контролируемых непризнанной Нагорно-карабахской республикой.
- Азербайджан на государственном уровне поддержала Турция. Президент Реджеп Эрдоган выступил на стороне Баку и призвал Армению вывести войска из Нагорного Карабаха.
- У Эрдогана не исключают, что турецкие войска могут быть задействованы в вооруженном конфликте в районе НКР.