В Беларусь из Украины свозят трупы оккупантов-чеченцев: в Мозыре забиты все морги

В Беларусь из Украины свозят трупы оккупантов / t.me/belamova

В Беларуси предоставили морги под трупы уничтоженных во время вторжения на территорию Украины российских оккупантов.

Пресс-секретарь белорусского лидера Светланы Тихановской Анна Красулина, ссылаясь на полученную оперативную информацию, сообщает, что среди погибших преимущественно этнические чеченцы.

"Знаем, что в Мозыре забиты все морги. Причем там этнические чеченцы. И знаем, по оперативной информации, что им поручено на долгое хранение эти трупы агрессора положить. Это значит, что они (российские власти) боятся отправлять "груз 200" в Чечню. Мы не дадим скрыть это российской пропаганде, что они (чеченцы и россияне) гибнут массово на территории страны, куда их никто не приглашал, и они должны вернуться к себе домой", – рассказала Красулина в эфире "Украина 24".

Отметим, что Вооруженные Силы Украины дали мощный отпор российским оккупантам. Для продолжения наступления они вынуждены проводить мобилизацию для формирования резерва, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также он отметил, что оккупанты потеряли тактическую инициативу и снизили темпы продвижения.

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