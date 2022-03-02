ВСУ наносят врагу сокрушительное поражение

ВСУ / Фото Reuters

Вооруженные Силы Украины дали мощный отпор российским оккупантам. Для продолжения наступления они вынуждены проводить мобилизацию для формирования резерва.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Группировки Вооруженных сил Украины осуществляют оборону определенных рубежей и наносят противнику сокрушительное поражение по всем направлениям", - говорится в сообщении.

Залужный отметил, что в настоящее время оккупанты потеряли тактическую инициативу и снизили темпы продвижения.

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Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил о суммарных ориентировочных потерях противника начиная с первого дня войны 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00.

Сообщается, что в личном составе погибли 5710 военных РФ, пленных – 200 человек.

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