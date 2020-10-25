В Беларуси демонстранты объявили общенациональную забастовку

Заявление сделала и оппозиционер Светлана Тихановская.
В Беларуси с 26 октября некоторые компании устроят выходные и каникулы, поскольку лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в стране.
"Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность", - сообщила ее пресс-служба в Telegram.
С понедельника будут закрыты некоторые магазины, бары, интернет-магазины, медицинские центры, кафе, тренажерные залы, языковые школы, службы доставки цветов, туристические фирмы, салоны красоты, студии дизайна, бильярдные клубы и сервисные центры по ремонту техники.
По информации журналистов, большинство предпринимателей присоединяются к забастовке в Минске, однако некоторые участвуют и в других городах — Гродно, Бресте, Витебске, Несвиже. Некоторые из компаний при этом закрываются бессрочно, не объявляя о дате возобновления своей работы.
Читайте такжеБеларусь ужесточила правила въезда: что изменилось для украинцев"Встретимся уже в новой Беларуси", — обратился один из магазинов к клиентам.
На фоне всеобщей забастовки директор одной из языковых школ рассказал, что объявил понедельник нерабочим днем в поддержку гражданского общества.
"Мы — капля в море, но из этих капель получается океан. За этот день вы получите 2/3 оклада", — сказал он своим работникам.
В одной из частных компаний по торговле автомобильными запчастями рассказали, что половина сотрудников на понедельник написала заявления на отпуск за свой счет.
Протесты в Беларуси
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 октября объявила режиму Александра Лукашенко ультиматум: если до 25 октября 23:59 он не остановит насилие на улицах, не подаст в отставку и не отпустит всех заключенных, с 26 октября стартует общенациональная забастовка в Беларуси.
Тихановская призвала сотрудников силовых структур перейти на сторону оппозиции и гарантировала сохранение их рабочих мест после смены власти.
Белорусский политолог Павел Усов считает, что белорусская забастовка не будет носить массовый характер. По его мнению, сейчас нет фактора шока, как было в августе, а народ постепенно привыкает к тому, что происходит в стране.