В Беларуси демонстранты объявили общенациональную забастовку

Компании объявляют выходные и бессрочные каникулы / Reuters

В Беларуси с 26 октября некоторые компании устроят выходные и каникулы, поскольку лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в стране.

"Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность", - сообщила ее пресс-служба в Telegram.

С понедельника будут закрыты некоторые магазины, бары, интернет-магазины, медицинские центры, кафе, тренажерные залы, языковые школы, службы доставки цветов, туристические фирмы, салоны красоты, студии дизайна, бильярдные клубы и сервисные центры по ремонту техники.

По информации журналистов, большинство предпринимателей присоединяются к забастовке в Минске, однако некоторые участвуют и в других городах — Гродно, Бресте, Витебске, Несвиже. Некоторые из компаний при этом закрываются бессрочно, не объявляя о дате возобновления своей работы.

Читайте такжеБеларусь ужесточила правила въезда: что изменилось для украинцев"Встретимся уже в новой Беларуси", — обратился один из магазинов к клиентам.

На фоне всеобщей забастовки директор одной из языковых школ рассказал, что объявил понедельник нерабочим днем в поддержку гражданского общества.

"Мы — капля в море, но из этих капель получается океан. За этот день вы получите 2/3 оклада", — сказал он своим работникам.

В одной из частных компаний по торговле автомобильными запчастями рассказали, что половина сотрудников на понедельник написала заявления на отпуск за свой счет.

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