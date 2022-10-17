В Беларуси испугались свержения Лукашенко и грозятся Литве ударом в случае "нападения"

В Беларуси пригрозили Литве "превентивным ударом" из-за опасений угрозы диктатуре Лукашенко / Коллаж Reuters, Минобороны Беларуси, пресс-служба президента Беларуси

В подконтрольной России республике Беларусь заявили о якобы наличии угрозы со стороны Литвы, где находится Объединенное переходное правительство, задача которого – свержение нелегитимного самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. Дескать, в такой ситуации Минск "оставляет за собой право" применить военную силу для, мол, отстаивания своих "национальных интересов".

Как сообщает Минобороны Беларуси, руководитель департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что Минск якобы углядел "угрозу" со стороны Литвы.

Белорусский чиновник считает, что в стране, мол, работает белорусское Объединенное переходное правительство, цель которого – свержение диктатуры Александра Лукашенко в Беларуси.

"На территории Литвы и при прямой поддержке литовской власти было создано и функционирует так называемое "Объединенное переходное правительство", которое имеет целью свержение действующей власти в Республике Беларусь", - говорит Ревенко.

По его словам, Минск в такой ситуации, дескать, собирается использовать все свои инструменты, в том числе и военную силу, для якобы отстаивания "национальных интересов". Мол, Беларусь имеет право на "превентивный удар".

"Беларусь оставляет за собой право принять комплекс превентивных мер стратегического сдерживания с целью недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта", - подчеркнул представитель минобороны Беларуси.

Лукашенко в войне России против Украины

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко в сентябре заявил, что Минск на стороне Москвы в войне РФ против Украины. По его словам, белорусская республика, дескать, верит в "демилитаризацию" и Киева и опасается якобы размещения ядерного оружия НАТО в Украине.

10 октября Лукашенко объявил, что Россия и Беларусь развертывают совместную группировку войск. Основу подразделения, по его словам, должны составить белорусы. Также он обвинил Украину в якобы открытии фронта против РБ.

15 октября Лукашенко неожиданно предложил "переговоры" по завершению войны Москвы против Киева.

Рассуждая в русле российской пропаганды, он назвал президента Украины Зеленского якобы "несамостоятельным" политиком, которому, мол, запретили говорить с Москвой. С кем якобы "нужно" вести переговоры, Лукашенко не уточнил.

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