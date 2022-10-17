УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Беларуси испугались свержения Лукашенко и грозятся Литве ударом в случае "нападения"

17 октября 2022, 22:39

Минск грозится применить "военную силу" с целью якобы отстаивания своих "национальных интересов".

Литва, Лукашенко, Беларусь
В Беларуси пригрозили Литве "превентивным ударом" из-за опасений угрозы диктатуре Лукашенко / Коллаж Reuters, Минобороны Беларуси, пресс-служба президента Беларуси

В подконтрольной России республике Беларусь заявили о якобы наличии угрозы со стороны Литвы, где находится Объединенное переходное правительство, задача которого – свержение нелегитимного самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. Дескать, в такой ситуации Минск "оставляет за собой право" применить военную силу для, мол, отстаивания своих "национальных интересов".

Как сообщает Минобороны Беларуси, руководитель департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что Минск якобы углядел "угрозу" со стороны Литвы.

Белорусский чиновник считает, что в стране, мол, работает белорусское Объединенное переходное правительство, цель которого – свержение диктатуры Александра Лукашенко в Беларуси.

"На территории Литвы и при прямой поддержке литовской власти было создано и функционирует так называемое "Объединенное переходное правительство", которое имеет целью свержение действующей власти в Республике Беларусь", - говорит Ревенко.

По его словам, Минск в такой ситуации, дескать, собирается использовать все свои инструменты, в том числе и военную силу, для якобы отстаивания "национальных интересов". Мол, Беларусь имеет право на "превентивный удар".

"Беларусь оставляет за собой право принять комплекс превентивных мер стратегического сдерживания с целью недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта", - подчеркнул представитель минобороны Беларуси.

Лукашенко в войне России против Украины

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко в сентябре заявил, что Минск на стороне Москвы в войне РФ против Украины. По его словам, белорусская республика, дескать, верит в "демилитаризацию" и Киева и опасается якобы размещения ядерного оружия НАТО в Украине.

10 октября Лукашенко объявил, что Россия и Беларусь развертывают совместную группировку войск. Основу подразделения, по его словам, должны составить белорусы. Также он обвинил Украину в якобы открытии фронта против РБ.

15 октября Лукашенко неожиданно предложил "переговоры" по завершению войны Москвы против Киева.

Рассуждая в русле российской пропаганды, он назвал президента Украины Зеленского якобы "несамостоятельным" политиком, которому, мол, запретили говорить с Москвой. С кем якобы "нужно" вести переговоры, Лукашенко не уточнил.

Смотрите видео ТСН - в Беларуси ввели "режим повышенной угрозы"

Другие новости:

Литва новости Беларуси
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:39

В Беларуси испугались свержения Лукашенко и грозятся Литве ударом в случае "нападения"

22:11

"Самоубийство для Путина": на Западе раскрыли сценарий ответа на ядерный удар РФВидео

21:53

Сгорели в объятиях: появились страшные подробности убийства беременной девушки с мужем в КиевеВидео

21:32

ВСУ пошли вперед на Луганщине: "чмобиков" оккупанты используют как "пушечное мясо"Видео

21:28

Украину атакует резкое похолодание: синоптики назвали дату морозаВидео

Реклама
21:00

Над Киевом и областью летают дроны-камикадзе: ведется массовый перехватВидео выборы

20:59

Бойня на полигоне в РФ: бунтующие "чмобики" отказались ехать на войну в УкраинуВидео

20:48

Иран – соучастник военных преступлений РФ: Украина призвала Тегеран не поставлять оружие МосквеВидео

20:41

Дешево и сердито: зачем люди ставят соду в холодильник

20:19

Люди в ужасе прыгали с горящих балконов: подробности крушения Су-34 в РФВидео

20:12

Россия устроила скандал на чемпионате Европы по боксу: украинцам запретили выходить на ринг с флагом

20:10

Приметы на 19 октября: как с помощью горбушки хлеба привлечь деньги и здоровье на весь годВидео

20:00

"SpaceX скоро станет SpaceZ": у Зеленского отреагировали на заявления Маска о ядерной угрозе РФ

19:47

В СБУ назвали два сценария завершения войны и спрогнозировали срокиВидео

19:40

У Байдена оценили угрозу для Украины из-за ядерных учений в РоссииВидео

19:23

Ни слова правды: 3 женщины по зодиаку, словам которых верить не стоитВидео

19:20

Чем "шахеды" паскудные и в чем их недостатокмнение

19:17

Измученные, но счастливые: в Украину вернулись 108 женщин, которых держали в плену россиянеВидео

19:00

Гороскоп на завтра, 18 октября 2022: Весам – интриги, Скорпионам – испытания, Водолеям – везениеВидео

18:57

У Пугачевой нашли квартиру за 300 миллионов по соседству с Киркоровым: как выглядит дом

Реклама
18:56

Как узнать, кто твой ангел-хранитель: имя, возраст, пол и характер небесного защитника

18:49

В Краснодарском крае военный самолет РФ с бомбами рухнул прямо на жилые домаВидео

18:49

Медведев испугался, что Израиль поставит оружие Украине: разразился "угрозой" и оскорблениямиВидео

18:31

Маск выдал странный прогноз о ядерном ударе РФ по Украине и приплел КрымВидео

18:30

В Украине рекордно подорожал хлеб: цены на главный продукт зашкаливаютВидео

18:28

Мощная защита: у 3 знаков зодиака самый сильный ангел-хранительВидео

18:27

Лавровый лист для искрящихся красотой и силой волос: 11 домашних рецептов на все случаи жизни

18:20

"Мы с соседями пытались его сбить": Могилевской засняла дрона-камикадзе над своим домом

18:19

Генерал Романенко рассказал, освободят ли Херсон до конца недели

17:58

РФ может нанести ядерный удар по Украине: тревожный сценарий разведки ФРГВидео

17:46

Яблочные отходы – это не мусор: как с пользой применить кожуру и сердцевину фруктов

17:38

Как удалить суперклей с одежды: 7 способов от свежих и засохших пятен

17:31

"Большой бум" в Москве: в Украине рассказали о подготовке дальнобойной "бавовны"Видео

17:28

Поставки современного ПВО Украине: у Байдена учтут использование РФ иранских дронов Shahed-136Видео

17:21

Под покровом удачи: 3 знака зодиака – везунчики ноября

17:10

Едут целые эшелоны: Россия перебрасывает в Беларусь танки, пушки и бронетранспортеры

17:06

У Зеленского жестко наехали на Иран и обвинили в убийствах украинцевВидео

17:03

Трудна дорога и повсюду обман: 5 женских имен, обладательницы которых обожают лгать

16:55

Российский патриотический певец спел новую песню, где зазывает на мобилизацию

16:52

"Мужика угнали": в РФ мобилизовали "чмобика", на котором держалась деревня МогильноеВидео

Реклама
16:44

Пока не в плену: выяснилось, чем занимается "мобилизированный" ГиркинВидео

16:13

Украина может получить в аренду современное военное вооружение - WeltВидео

16:04

На популярного российского актера составили протокол за критику войны

15:59

"Окна задребезжали": в Крыму прогремели оглушительные взрывыВидео

15:55

Резников анонсировал "сюрпризы" для россиян: Украина ожидает получения новых наименований РСЗО

15:44

Считает отцом украинца: как сейчас живет единственный сын Баскова

15:38

В Херсонской области ВСУ ликвидировали российского десантника-"ветерана": раньше воевал в ЧечнеВидео

15:31

В полиции показали, как в Киеве сбили иранский дрон из стрелкового оружияВидео

15:19

Помолодевшая Пугачева в компании Макаревича встретила свет в конце туннеля на концерте ГребенщиковаВидео

15:12

ВСУ ликвидировали командира спецотряда "Русь": отряда уже не существуетВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрь
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять