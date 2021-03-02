В Боливии десятки студентов упали с 4-го этажа, много погибших

В университете Боливии пятеро студентов погибли / pixabay

В университете Эль-Альто в Боливии во время давки на студенческом собрании погибли пять человек.

Как сообщает издание Explica, молодые люди пришли для участия в студенческом собрании, которое переросло в потасовку, в результате которой ограждения не выдержали давления толпы и рухнули.

"На данный момент известно о пяти погибших и трех пострадавших, которые находятся в реанимации. Я отправил на место начальника полиции Джонни Агилера, чтобы составить полный отчет о случившемся", — сообщил министр правительства Карлос дель Кастильо в Facebook.

Президент Боливии Луис Арсе выразил соболезнования семьям пострадавших, а также выразил надежду на прояснение фактов случившегося.

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