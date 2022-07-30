В Британии жестко ответили на дикие призывы посольства РФ казнить пленных украинцев

В РФ призвали жестоко расправляться с военнопленными/ Фото: comments.ua

Депутат Лейбористской партии Крис Брайант считает, что Британия должна выслать все посольство РФ после сообщения с призывом повесить пленных бойцов полка Азов.

Об этом заявил в Twitter депутат Лейбористской партии Крис Брайант.

"Это должно быть незаконно. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все российское посольство обратно в Москву. Лиз Трасс, что вы собираетесь делать?", – написал он, комментируя сообщение российского посольства.

Напомним, ранее посольство России в Британии после взрыва в Еленовке, где погибли более полсотни украинских военных, в том числе и бойцов "Азова", обнародовало заявление с кровожадным призывом к смертной казни защитников Мариуполя.

Такое заявление появилось на странице российского посольства в Twitter. В ней "дипломаты" страны-агрессора России не просто призывают убить защитников Украины, но и предлагают жестокие варианты их убийства.

"Боевики "Азова" заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти", – заявили россияне.

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