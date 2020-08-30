В центре Минска начались столкнования: силовики пакуют протестующих

Проспект у площади Независимости перекрыт в обе стороны.
В воскресенье, 30 августа, у гостиницы "Минск" в столице Беларуси начались задержания участников "Марша мира и независимости".
Об этом сообщают Naviny.by.
По информации, подъехало шесть автозаков, задерживают мужчин. Люди переместились на сторону Главпочтамта, часть демонстрантов стоит около кинотеатра "Центральный", кричат "Позор!" и "Лукашенко в автозак!".
Проспект у площади Независимости перекрыт в обе стороны.
Также начались столкновения белорусов и карателей на Проспекте Независимости!
Но люди продолжают прибывать.
Издание people.onliner.by сообщает, что жители микрорайонов собирались на местах, чтобы двигаться в центр.
Это внушительная колонна, которая двигалась со стороны Малиновки по проспекту Дзержинского.
Вот фотографии, сделанные в районе метро "Восток". Люди двигаются вместе с длинным флагом.
Также сообщается, что 13:55 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы". Поезда следуют без остановки на данных станциях.
Отметим, в Минске на улицы вышла тьма людей.
Также в Сети появились кадры задержания протестующих.
Кроме того, издание Tut.by в Telegram сообщает, что Проспект Победителей перекрыли, силовики выстраиваются у дворца Независимости — резиденции Лукашенко.
Читайте такжеБелорусы собираются в центре Минска, чтобы поздравить Лукашенко: среди подарков - тыквыНапомним, ранее глава Кремля Владимир Путин заявил, что признает легитимность выборов президента в Беларуси.
Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу "Россия-1", передает "Интерфакс".
"Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выбором. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но я, у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны", - объяснил Путин.