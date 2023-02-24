В день годовщины вторжения РФ США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд – CNN

В этот раз США не отправят Украине оружие со складов армии, а закажут его производство у американских компаний.

24 февраля США объявят о новом пакете военной помощи Украине / Фото ОП

В годовщину российского вторжения, 24 февраля 2023 года, ожидается, что администрация президента США Джо Байдена объявит о пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что власти США в этот раз не отправят Украине оружие со складов армии США, а закажут его производство у американских компаний.

"Хотя эта помощь может занять гораздо больше времени, чтобы прибыть в Украину, она также сигнализирует о долгосрочных обязательствах оказывать помощь Киеву в том, что США считают затяжным конфликтом против России", - пишет издание.

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Речь идет о новом финансировании закупок и новых контрактах на оборудование для Украины, которые включают:

реактивные системы залпового огня HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм;

несколько типов беспилотных летательных аппаратов;

средства противодействия БПЛА;

оборудование для разминирования;

защищенное оборудование связи;

подготовка и техническое обслуживание.

Визит Джо Байдена в Киев

Президент США Джо Байден посетил Киев в понедельник, 20 февраля. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставкам в Украину свыше 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

Позже стали известны детали подготовки визита в Украину президента США Джо Байдена. Американскому лидеру представили план визита в Украину, включая встречу с Зеленским на польско-украинской границе или даже во Львове. В свою очередь Байден однозначно настоял на том, что его визит должен быть именно в столицу Украины.

В то же время стало известно, что США перед визитом Байдена в Украину связывались со страной-агрессором Россией. Белый дом предупредил Кремль о визите американского президента, чтобы "избежать конфликтной ситуации" и не вызвать столкновения двух ядерных держав.

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