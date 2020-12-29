В Египте строго ужесточили карантин: что нужно знать украинским туристам ​

В Египте ужесточают карантинные меры.
Власти Египта из-за второй волны коронавируса ужесточили карантин, а также отменили все новогодние празднования в закрытых помещениях. За нарушение карантина власти Египта будут штрафовать туристов.
По словам премьер-министр страны Мустафы Мадбули, штрафы будут действовать со следующей неделе.
Как пишет Daily News Egypt, за нарушение карантинных мер придется заплатить 50 египетских фунтов - 90 гривен. Административное наказание вступает в действие с 3 января 2021 года.
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Также в Египте запретили проводить новогодние вечеринки и другие развлекательные мероприятия на территории гостиниц и ресторанов. За любое нарушение учреждения будут штрафовать на 4 тысячи египетских фунтов (более 7 тысяч гривен).
За соблюдением запрета будут следить "тайные уполномоченные" Минтуризма страны.
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