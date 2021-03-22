В ЕС назвали России условия восстановления диалога Брюсселя и Москвы

В Евросоюзе призвали Россию выполнить Минские соглашения и освободить Навального / Reuters

Отношения Брюсселя и Москвы могут измениться в лучшую сторону в том случае, если российские власти выполнят ряд требований. России следует пойти на реализацию Минских соглашений, прекратить хакерские атаки и соблюдать права человека. Оппозиционер Алексей Навальный должен быть освобожден, а инцидент с его отравлением нужно расследовать, сказал глава Евросовета Шарль Мишель в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба совета.

По его словам, для того, чтобы отношения ЕС и России претерпели изменений, Москва должна пойти на урегулирование российско-украинского конфликта на Донбассе, прекратить хакерские атаки на западные ресурсы и соблюдать права человека.

Кроме того, стороны обсудили и ситуацию с приговором Алексею Навальному. В Евросовете призывают Москву освободить оппозиционного политика и обеспечить объективное расследования инцидента с его отравлением.

"Шарль Мишель повторил призыв ЕС к российским властям освободить г-на Навального и провести прозрачное расследование покушения на него", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеПутин обвинил ЕС в давлении на Москву и заявил об условии диалога

Отношения России и Евросоюза