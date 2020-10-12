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В ЕС назвали условия санкционного удара по Лукашенко и его режиму

12 октября 2020, 15:36

Брюссель дал Лукашенко время на раздумья.

Лукашенко
В Брюсселе пообещали Лукашенко усилить поддержку оппозиции Беларуси / belta.by

Совет Европейского Союза введет санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и дополнительные ограничения в отношении государственных деятелей его политического режима в том случае, если ситуация в стране не изменится к лучшему. При таком сценарии Евросоюз выделит финансовые средства оппозиции и ограничит сотрудничество с белорусскими властями.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в понедельник, 12 октября, сообщает ТАСС.

"Совет ЕС объявляет о готовности ввести новые ограничительные меры против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация (в Беларуси) не улучшится", - отмечается в сообщении.

Несмотря на согласование введения санкций, окончательное решение пока не принято – в Брюсселе выдвинули ряд требований Минску, в случае невыполнения которых Евросоюз реализует меры.

В частности, под улучшениями в ЕС понимают прекращение противодействий правоохранителей протестам в Беларуси, освобождение всех задержанных в ходе белорусских событий и старт переговоров с лидерами оппозиции.Читайте такжеМуж Тихановской присутствовал на встрече с Лукашенко в СИЗО

Более того, если режим Лукашенко не пойдет на уступки, Брюссель ограничит сотрудничество с властями РБ, выделит финансовые средства для поддержки протестов, организаций и СМИ и заплатит материальную компенсацию пострадавшим от насилия со стороны белорусского режима.

"ЕС сократит двустороннее сотрудничество с властями Белоруссии на центральном уровне, увеличит поддержку белорусского народа и гражданского общества, переориентировав соответствующим образом финансовую помощь. В этом контексте ЕС незамедлительно выделит дополнительные ресурсы для жертв полицейского насилия, организаций гражданского общества и независимых СМИ", - подчеркивается в документе.Читайте такжеЭксперт оценила шансы на сокрушение режима Лукашенко после санкций Евросоюза

Санкции против режима Лукашенко

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