В ЕС назвали условия санкционного удара по Лукашенко и его режиму

Брюссель дал Лукашенко время на раздумья.
Совет Европейского Союза введет санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и дополнительные ограничения в отношении государственных деятелей его политического режима в том случае, если ситуация в стране не изменится к лучшему. При таком сценарии Евросоюз выделит финансовые средства оппозиции и ограничит сотрудничество с белорусскими властями.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в понедельник, 12 октября, сообщает ТАСС.
"Совет ЕС объявляет о готовности ввести новые ограничительные меры против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация (в Беларуси) не улучшится", - отмечается в сообщении.
Несмотря на согласование введения санкций, окончательное решение пока не принято – в Брюсселе выдвинули ряд требований Минску, в случае невыполнения которых Евросоюз реализует меры.
В частности, под улучшениями в ЕС понимают прекращение противодействий правоохранителей протестам в Беларуси, освобождение всех задержанных в ходе белорусских событий и старт переговоров с лидерами оппозиции.Читайте такжеМуж Тихановской присутствовал на встрече с Лукашенко в СИЗО
Более того, если режим Лукашенко не пойдет на уступки, Брюссель ограничит сотрудничество с властями РБ, выделит финансовые средства для поддержки протестов, организаций и СМИ и заплатит материальную компенсацию пострадавшим от насилия со стороны белорусского режима.
"ЕС сократит двустороннее сотрудничество с властями Белоруссии на центральном уровне, увеличит поддержку белорусского народа и гражданского общества, переориентировав соответствующим образом финансовую помощь. В этом контексте ЕС незамедлительно выделит дополнительные ресурсы для жертв полицейского насилия, организаций гражданского общества и независимых СМИ", - подчеркивается в документе.Читайте такжеЭксперт оценила шансы на сокрушение режима Лукашенко после санкций Евросоюза
Санкции против режима Лукашенко
- В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы, победителем которых ЦИК объявил действующего главу государства Александра Лукашенко. По официальным данным, он набрал 80,10% голосов избирателей.
- Оппозиция его победу не признала, вследствие чего на улицы вышли десятки тысяч белорусов, требующих отставки Лукашенко с поста президента.
- Вечером, 11 августа, белорусский ОМОН массово избивал протестующих и случайных прохожих на улицах страны. Были задержаны около 7 тысяч человек.
- 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, в результате которой он вновь стал президентом Беларуси. Запад не признает его легитимным главой государства.
- Страны Запада осудили насилие властей против своих граждан. Евросоюз назвал выборы сфальсифицированными и 2 октября ввел санкции против 44 белорусских чиновника. В Брюсселе решили не вводить санкции против Александра Лукашенко.
- 12 октября стало известно, что главы МИД ЕС согласовали введение санкций лично против Лукашенко.