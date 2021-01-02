В ЕС отказались сертифицировать Северный поток-2 из-за санкций

Начинают работать контрмеры США.
Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод Северный поток-2 по окончании его строительства в связи с новыми санкциями США.
Как сообщает российское издание РБК, норвежцы не смогут выдать газопроводу сертификат соответствия.
Уточняется, что без документа норвежской компании Det Norske Veritas GL начало работы газопровода невозможно.
"DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта", - сказано в сообщении.
Читайте такжеНазвана новая дата завершения строительства Северного потока-2Отметим, санкции США, вступившие в силу 1 января с принятием Конгрессом США оборонного бюджета, запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект, в противном случае они попадут под санкционные ограничения США.
Как известно, компания Det Norske Veritas GL является партнером работающего газопровода Северный поток и строящегося Северного потока-2. Инспекция и сертификация газопровода обязательна.
Северный поток-2
Финишный этап строительства СП-2 в исключительной экономической зоне Германии стартовал 11 декабря. Работы возобновились спустя год после того, как они были остановлены американскими санкциями.
Компания Nord Stream 2 AG 28 декабря заявила о завершении строительных работ в Германии.
Строительство последнего участка СП-2 в Дании намерены начать 15 января 2021 года.
По словам российского эксперта Игоря Юшко, газопровод Северный поток-2 будет достроен даже в том случае, если США введут санкции. Он считает, что американцы не успеют запустить ограничения в нужные сроки.
Ряд других российских экспертов прогнозируют, что работы над строительством СП-2 будут завершены до середины 2021 года.
Палата представителей США 29 декабря отменила вето президента Трампа на оборонный бюджет государства на будущий год. В документ включены ограничений против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
Издание Bloomberg со ссылкой на Nord Stream 2 AG сообщило, что компания планирует завершить строительство СП-2 до конца 2021 года.