В ЕС отказались сертифицировать Северный поток-2 из-за санкций

Северный поток-2 может не получить сертификат соответствия / Фото: Reuters

Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод Северный поток-2 по окончании его строительства в связи с новыми санкциями США.

Как сообщает российское издание РБК, норвежцы не смогут выдать газопроводу сертификат соответствия.

Уточняется, что без документа норвежской компании Det Norske Veritas GL начало работы газопровода невозможно.

"DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта", - сказано в сообщении.

Читайте такжеНазвана новая дата завершения строительства Северного потока-2Отметим, санкции США, вступившие в силу 1 января с принятием Конгрессом США оборонного бюджета, запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект, в противном случае они попадут под санкционные ограничения США.

Как известно, компания Det Norske Veritas GL является партнером работающего газопровода Северный поток и строящегося Северного потока-2. Инспекция и сертификация газопровода обязательна.

Северный поток-2