В ЕС пригрозили России из-за агрессии в адрес Украины

Боррель / Reuters

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что безопасность Европы невозможно обеспечить без Украины.

По его словам, любой диалог, касающийся Украины, должен проходить только при участии ее представителей.

"В Европе нет безопасности без безопасности Украины", - написал дипломат в своем блоге.

По его словам, любые переговоры по Украине не должны проходить без ее представителей.

Он также отметил, что диалог необходим, но при этом нужно сдерживание и решимость в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

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"Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России", - добавил Боррель.

Дипломат уточнил, что Евросоюз тесно координирует свой подход с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками.

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Российские военные возле украинской границы и угроза вторжения

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили в конце октября 2021 года. В качестве подтверждения СМИ продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, сообщил глава Белого дома Джо Байден.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, сейчас возле украинских рубежей находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится воинский контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется более 24 часов.

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