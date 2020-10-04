В ЕС высказались по поводу нападок Беларуси на Литву и Польшу

Евросоюз продолжит поддерживать демократическое право белорусского народа избирать своего президента путем новых свободных и честных выборов без внешнего вмешательства.
В ЕС раскритиковали требования Беларуси о том, что Польша и Литва обязаны отозвать своих послов из страны, а также значительно сократить количество сотрудников посольства. Подобные заявления белорусского режима вызывают сожаление в Брюсселе.
Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Как отмечает Боррель, такие действия белорусского режима во главе с Александром Лукашенко противоречат логике диалога и дополнительно изолируют власть в Минске.
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"Попытки режима атаковать определенные государства-члены ЕС не приведут к ослаблению единства ЕС, что было четко подтверждено Евросоветом, который призвал режим прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество и начать всеобъемлющий национальный диалог", - говорится в заявлении.
Боррель добавил, что Евросоюз продолжит поддерживать демократическое право белорусского народа избирать своего президента путем новых свободных и честных выборов без внешнего вмешательства.
Санкции против режима Лукашенко
- На территории Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы, победителем которых провозгласили Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, он набрал 80,10% голосов избирателей.
- Оппозиция и значительная часть белорусского народа не признали выборы. Десятки тысяч людей каждые выходные собираются на мирные митинги против режима Лукашенко.
- В ночь с 11 на 12 августа на улицах Беларуси произошли массовые аресты. Силовики жестко избивали активистов и случайных прохожих. Задержали около 7 тысяч людей.
- В ответ на такие действия Запад назвал выборы президента сфальсифицированными и принял решение ввести санкции против режима Лукашенко.
- Также санкции против Беларуси ввели и страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония.
- 23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию и вступил на пост главы государства, однако цивилизованный мир не признает его президентом Беларуси.
- 2 октября Евросоюз ввел санкции против 44 наиболее влиятельных чиновников режима Александра Лукашенко. Самого Лукашенко в санкционных списках нет.
- недавно МИД Беларуси отозвал своих послов из Литвы и Польши, а также призвал Варшаву и Вильнюс поступить так же. Также в белорусском ведомстве попросили Литву и Польшу сократить свои дипломатические представительства в стране.