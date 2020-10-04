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В ЕС высказались по поводу нападок Беларуси на Литву и Польшу

4 октября 2020, 19:54

Евросоюз продолжит поддерживать демократическое право белорусского народа избирать своего президента путем новых свободных и честных выборов без внешнего вмешательства.

Евросоюз, флаг
В ЕС прошлись по заявлениям Беларуси / Reuters

В ЕС раскритиковали требования Беларуси о том, что Польша и Литва обязаны отозвать своих послов из страны, а также значительно сократить количество сотрудников посольства. Подобные заявления белорусского режима вызывают сожаление в Брюсселе.

Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Как отмечает Боррель, такие действия белорусского режима во главе с Александром Лукашенко противоречат логике диалога и дополнительно изолируют власть в Минске.

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"Попытки режима атаковать определенные государства-члены ЕС не приведут к ослаблению единства ЕС, что было четко подтверждено Евросоветом, который призвал режим прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество и начать всеобъемлющий национальный диалог", - говорится в заявлении.

Боррель добавил, что Евросоюз продолжит поддерживать демократическое право белорусского народа избирать своего президента путем новых свободных и честных выборов без внешнего вмешательства.

Санкции против режима Лукашенко

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