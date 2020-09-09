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В Европе предложили номинировать Тихановскую на Нобелевскую премию мира

9 сентября 2020, 15:56

Протесты в Беларуси – самое мирное движение за многие годы, считает Дональд Туск.

Тихановская
Нобелевская премия для Тихановской - сильный сигнал белорусскому народу - Туск / Скриншот

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея Тихановского следует номинировать на Нобелевскую премию мира. Это достойная оценка вклада белорусского народа, принявшего участие в самых мирных политических акциях.

С такой инициативой выступил польский политик, бывший премьер-министр Польши и экс-глава Европейского Совета Дональд Туск, сообщив об этом в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

"Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС назначит Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, участвовавшим в этом самом мирном движении за многие годы", - написал Туск.

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  • Нобелевская премия – престижнейшая международная премия, которую вручают за весомый вклад в науку, культуру или развитие общества. Основателем премии является Альфред Нобель – шведский химик, инженер и изобретатель.
  • Сергей Тихановский – белорусский предприниматель, блогер и оппозиционный политик. Стал известен после того, как пытался баллотироваться на пост президента. ЦИК Беларуси его не зарегистрировал. Его задержали 29 мая 2020 года в Гродно. Он проходит обвиняемым по ряду статей, связанных с общественной деятельностью. В настоящий момент Тихановский находится в СИЗО.
  • Его супруга Светлана Тихановская зарегистрировалась кандидатом в президенты вместо мужа. Согласно данным ЦИК Беларуси, она набрала 10,12% голосов избирателей. Победителем назвали Александра Лукашенко.
  • Оппозиция не признала победы Лукашенко – на улицы Беларуси вышли десятки и сотни тысяч белорусов, требовавших перевыборов или признания Тихановской президентом – обнаружились документы, свидетельствующие о фальсификации избирательного процесса.
  • В связи с угрозами Светлана Тихановская вынужденно покинула территорию Беларуси и сейчас проживает в Литве.

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