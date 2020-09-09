В Европе предложили номинировать Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия для Тихановской - сильный сигнал белорусскому народу - Туск / Скриншот

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея Тихановского следует номинировать на Нобелевскую премию мира. Это достойная оценка вклада белорусского народа, принявшего участие в самых мирных политических акциях.

С такой инициативой выступил польский политик, бывший премьер-министр Польши и экс-глава Европейского Совета Дональд Туск, сообщив об этом в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

"Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС назначит Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, участвовавшим в этом самом мирном движении за многие годы", - написал Туск.

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