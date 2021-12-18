УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Европе произошло сильное землетрясение: потрусило Италию и Грецию

18 декабря 2021, 17:08
Прослушать новость
Остановить

Жертв землетрясения не зафиксировано.

землетрясение
Землетрясение затронуло 2 страны ЕС / Фото: pixabay.com

В субботу, 18 декабря, в Италии в районе Бергамо около полудня произошло землетрясение магнитудой 4.4.

Как пишет агентство ANSA, эпицентр землетрясения пришелся на Бонате Сотто, городок близ Бергамо с населением 6 тысяч.

Глубина землетрясения была ​​на уровне 26 км. Землетрясение ощущалось по всей Ломбардии.

В частности, в Милане многие люди, испуганные толчками, выбежали на улицы. Вскоре произошло еще одно землетрясение. Но оно уже было менее сильное, чем первое с эпицентром в Осио-Сотто. Потрусило в 11:57, на глубине 24,9 километра.

Также в субботу на юге Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. О пострадавших и разрушениях нет информации, пишет Ekathimerini.

Реклама

Толчки были зафиксированы с магнитудой 5,4 балла и глубиной почти 58 км. Землетрясение произошло в 05:16 в море между Пелопоннесом и островом Крит, но оно ощущалось на большой территории от Афин до Крита.

"Это продолжалось около пяти секунд, ощущалось достаточно сильно даже в подвале здания", – отметил свидетель в городе Ханья на Крите.

Напомним, на Канарах - острове Ла-Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. По данным Национального географического института, в течение дня на острове зафиксировано больше 60 землетрясений. Вследствие, улицы утонули в толще пепла.

Читайте также:

viber
Италия Греция новости Италии новости Греции землетрясение
Сейчас вы просматриваете новость «В Европе произошло сильное землетрясение: потрусило Италию и Грецию». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Куда с пользой использовать скорлупу от грецких орехов: 3 неожиданные примененияКуда с пользой использовать скорлупу от грецких орехов: 3 неожиданные применения Лайфхаки для уборки ванной: как легко очистить кран, раковину и реанимировать ёршикЛайфхаки для уборки ванной: как легко очистить кран, раковину и реанимировать ёршик Гороскоп на сегодня 15 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – ревность, Скорпионам – потериГороскоп на сегодня 15 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – ревность, Скорпионам – потери Гороскоп на завтра 19 декабря 2021: Ракам – везение, Девам – деньги, Скорпионам – опасностьГороскоп на завтра 19 декабря 2021: Ракам – везение, Девам – деньги, Скорпионам – опасность Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в день зимнего солнцестоянияАстролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в день зимнего солнцестояния
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
17:17

У Лукашенко заявили о "плацдарме НАТО" в Украине и пригрозили "ядерной дубинкой"

17:08

В Европе произошло сильное землетрясение: потрусило Италию и ГрециюВидео

16:43

Учитель изнасиловал школьницу в Кривом Роге: появили неожиданные подробности резонансного дела

16:31

В Киевтеплоэнерго рассказали, как не переплачивать за "коммуналку"Видео

16:07

Омикрон - в Украине: Голубовская рассказала, что пациент с новым COVID-штаммом уже болел коронавирусом

Реклама
15:49

Северный поток-2 - это ошибка: в ФРГ сомневаются в запуске нового газопроводаВидео

15:35

Звезда Comedy Club попал в больницу с серьезным поражением легких

15:27

Приметы на 19 декабря: что нельзя делать в день святого Николая и как не попасть в бедуВидео

15:13

Пьяный прокурор в Кривом Роге снес остановку и прятался в авто от полицииВидео

14:49

Гогилашвили заявил об эмоциональном давлении и рассказал о наркобизнесе в УкраинеВидео

14:41

В Украине ответили на ультиматум России НАТОФотоВидео

14:36

В МИД России считают "неуместными" требования гарантий ненападения на УкраинуВидео

14:31

Гороскоп на 2022 год для Козерога: судьбоносные решения и каскад переменВидео

14:25

В Луганской области полицейский героически спас ребенка из охваченной огнем квартиры

14:05

Труп валялся на дороге: в Полтавской области нашли мертвой женщину

13:49

На Николая придет настоящая зима: Украину окутают метели и снежные заносы, а дороги - гололедицаВидео

13:43

В январе 2022 украинцам грозит дефицит хлебаВидео

13:42

Аксессуары для "защиты от 5G" оказались радиоактивными – в интернете продавали опасный товар

13:39

Полнолуние в декабре 2021: что нельзя делать в этот день и что можно, ритуал на привлечение денег

13:32

Польша изменила правила въезда для украинцевВидео

Реклама
13:09

В России солдат собственноручно зашил себе рот обычной иглойВидео

13:07

Не ищите "волшебную" таблетку: Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после COVID-19

13:00

Гороскоп на завтра 19 декабря 2021: Ракам – везение, Девам – деньги, Скорпионам – опасностьВидео

12:46

Мужчина жестоко убил всех своих детей и отравил женщину

12:26

Клиентка Новой почты дважды заплатила за посылку, но осталась без бандеролиВидео

12:10

Полуголый Кива показал, как "православные укрепляют здоровье"Видео

12:06

"Без других стран": в РФ заявили, что будут обсуждать "гарантии безопасности" только с США

11:28

Летел на бешеной скорости: в Киеве водитель разбил более десятка авто и сбежалВидео

11:16

Киев попросил у Вашингтона новое вооружение для защиты от РФ - CNNВидео

11:11

Вспышки заболеваемости "Омикроном" в Украине нужно ожидать в феврале 2022 года – СНБОВидео

11:04

Любовный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Ракам – опасные искушения, Девам – страстный роман, Весам - кризисВидео

10:11

Омикрон проник в Украину: выявлен первый случай заражения новым COVID-штаммом

09:26

В Украине под Новый год 2022 подорожают мандарины: сколько заплатимВидео

09:20

Что подарить мужу на Новый год 2022 - классические и оригинальные идеи подарковВидео

09:09

США расширят военную помощь Вооруженным силам Украины – Белый домВидео

08:46

Артур Логай раскрыл подробности своего первого сексуального опытаВидео

08:30

Коронавирус в Украине 18 декабря: выявлены 7,5 тыс. новых больных и 288 смертей за суткиВидео

08:29

В центре Киева провалился асфальт – под ним обнаружили историческую достопримечательность

08:05

Гороскоп на 2022 год для Стрельца: исполнение желаний и судьбоносная встречаВидео

08:04

Виктория Смеюха не успела поймать выскользнувшую из манящего декольте грудь

Реклама
07:47

Косоворотка убила тельняшку и хочет то же самое сделать с вышиванкоймнение

07:43

Отмирали органы: мужчину с редким в мире осложнением коронавируса спасли во Львовской области

07:30

Гороскоп на сегодня 18 декабря 2021: Тельцам – счастливые перемены, Близнецам – враги, Водолеям – деньгиВидео

07:10

Призыв Байдена к Путину и давление Москвы на Киев: Россия стягивает войска к границам УкраиныВидео

06:50

Астролог назвал знаки, на голову которых в 2022 году свалятся самые суровые испытания

06:47

Ставка Путина и уступки Запада: в России назвали сценарий Москвы после диалога с БайденомВидео

06:28

Иллюстрация "хотелок" Кремлямнение

06:03

Самый красивый зеленый маникюр на Новый год 2022, который впечатлит всех вокругФотоВидео

05:39

Легендарный салат Цезарь на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВидео

05:28

Сделка Байдена и Путина и риск капитуляции Запада перед РФ: эксперт призвал Украину к действиямВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять