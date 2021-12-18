В Европе произошло сильное землетрясение: потрусило Италию и Грецию

Землетрясение затронуло 2 страны ЕС / Фото: pixabay.com

В субботу, 18 декабря, в Италии в районе Бергамо около полудня произошло землетрясение магнитудой 4.4.

Как пишет агентство ANSA, эпицентр землетрясения пришелся на Бонате Сотто, городок близ Бергамо с населением 6 тысяч.

Глубина землетрясения была ​​на уровне 26 км. Землетрясение ощущалось по всей Ломбардии.

В частности, в Милане многие люди, испуганные толчками, выбежали на улицы. Вскоре произошло еще одно землетрясение. Но оно уже было менее сильное, чем первое с эпицентром в Осио-Сотто. Потрусило в 11:57, на глубине 24,9 километра.

Также в субботу на юге Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. О пострадавших и разрушениях нет информации, пишет Ekathimerini.

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Толчки были зафиксированы с магнитудой 5,4 балла и глубиной почти 58 км. Землетрясение произошло в 05:16 в море между Пелопоннесом и островом Крит, но оно ощущалось на большой территории от Афин до Крита.

"Это продолжалось около пяти секунд, ощущалось достаточно сильно даже в подвале здания", – отметил свидетель в городе Ханья на Крите.

Напомним, на Канарах - острове Ла-Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. По данным Национального географического института, в течение дня на острове зафиксировано больше 60 землетрясений. Вследствие, улицы утонули в толще пепла.

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