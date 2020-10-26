В Евросоюзе оценили вероятность нового санкционного удара по режиму Лукашенко

В Евросоюзе готовят вторую волну санкций против режима Лукашенко / Reuters

В Евросоюзе обсуждают возможность ввода новых санкций против белорусского президента Александра Лукашенко и его режима. По завершению работы в данном направлении Брюссель объявит о новых ограничениях против официального Минска.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано в ходе брифинга в Брюсселе, сообщает издание Европейская правда.

По его словам, Евросоюз проводит работу над второй волной санкционных ограничений против режима Лукашенко.

"Работа над ними продолжается, в Совете ЕС обсуждают вторую волну, вторую стадию санкций. И как только эта работа будет закончена, санкции будут приняты и объявлены", - утверждает Стано.

Также он подчеркнул, что в Брюсселе видят отсутствие диалога между Минском и оппозицией и пристально следят за дальнейшим развитием событий, в том числе и за протестами в Беларуси.Читайте такжеБизнес в Беларуси массово присоединяется к забастовке против режима Лукашенко

Санкции Евросоюза против режима Лукашенко