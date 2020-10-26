В Евросоюзе оценили вероятность нового санкционного удара по режиму Лукашенко

Брюссель продолжает наблюдать за событиями в Беларуси и готовится к новым санкциям.
В Евросоюзе обсуждают возможность ввода новых санкций против белорусского президента Александра Лукашенко и его режима. По завершению работы в данном направлении Брюссель объявит о новых ограничениях против официального Минска.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано в ходе брифинга в Брюсселе, сообщает издание Европейская правда.
По его словам, Евросоюз проводит работу над второй волной санкционных ограничений против режима Лукашенко.
"Работа над ними продолжается, в Совете ЕС обсуждают вторую волну, вторую стадию санкций. И как только эта работа будет закончена, санкции будут приняты и объявлены", - утверждает Стано.
Также он подчеркнул, что в Брюсселе видят отсутствие диалога между Минском и оппозицией и пристально следят за дальнейшим развитием событий, в том числе и за протестами в Беларуси.Читайте такжеБизнес в Беларуси массово присоединяется к забастовке против режима Лукашенко
Санкции Евросоюза против режима Лукашенко
- Европейский Союз 2 октября ввел санкции против 44 чиновников режима Александра Лукашенко в Беларуси из-за фальсификации выборов и применения насилия к мирным протестующим белорусам, которые призывают к перевыборам и отставке Лукашенко.
- Непризнанный белорусский президент сумел избежать персональных европейских санкций. Однако 12 октября страны ЕС приняли решение о готовности ввести ограничения против Александра Лукашенко.
- Эксперт в области международной политики Юлия Осмоловская отметила, что санкции против режима Лукашенко не приведут к кардинальным изменениям в политической системе Беларуси. По ее словам, Брюсселю следовало бы задействовать более серьезные механизм с целью давления на правящий белорусский режим.
- Лидер Беларуси Светлана Тихановская назвала санкции против режима Лукашенко "маленькой победой", однако добавила, что список лиц, против которых были введены ограничения Брюсселя, должен быть расширен.