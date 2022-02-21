В ФСБ отчитались перед Путиным, что захватили в плен "украинского диверсанта"

В РФ выдали очередной фейк / Фото Reuters

Глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что российские силовики захватили украинского военного в плен.

Во время заседания Совбеза России с президентом Владимиром Путиным он сообщил, что якобы две диверсионные группы военных Украины вышли на границу РФ в Луганской области и с территории Мариуполя, пишет "УП".

"В результате состоявшегося боя эти две диверсионные группы были уничтожены. Один из военнослужащих Украины захвачен в плен. Осуществляется необходимая дальнейшая работа", - заявил Бортников.

Очередной фейк

В Вооруженных силах Украины уже опровергли заявление РФ о вторжении украинских диверсантов на территорию РФ. Утверждения России о сорванном вторжении диверсантов являются фальшивыми новостями, говорят в ВСУ.

В Украине заявили, что сообщения об уничтожении в России украинской диверсионно-разведывательной группы не соответствуют действительности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на украинских военных.

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"Украинских военных в Ростовской области нет", - цитируются слова представителей ВСУ.

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