В Гааге адвокат диктаторов рассказал, как могут арестовать Путині

Владимир Путин / Reuters

Ордер на арест Путина — об вероятном требовании задержать управляющего армией убийц и насильников, заговорили в Гааге. Постановление об аресте российского диктатора Владимира Путина должен выписать международный суд в Гааге и получить его будет проще, чем выиграть дело по существу. Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на слова юриста Александра Кноупа.

Именно он в последние двадцать лет в Гааге являлся адвокатом, который защищает диктаторов и генералов, обвиняемых в геноциде и преступлениях против человечества.

"Главный прокурор, если он склоняется к тому, что военные преступления были совершены и обвинение может связать их с российской армией и ее командованием, он может попросить судей выписать международный ордер на арест. Во-первых, для этого не нужно присутствие обвиняемого в зале суда. К тому же, доказательная база, необходимая для такого решения, незначительна по сравнению с самим судебным процессом", — говорит мужчина.

По словам Кноупа, если международные судьи в Гааге выдадут ордер на арест Путина, то его будут обязаны будут арестовать в каждой из ста двадцати трех стран-участниц римского устава.

Как говорят западные правоозащитники, над тем, чтобы диктатор Путин и его соратники оказались на скамье подсудимых в Гааге (примерно также, как некогда сербский диктатор Милошевич и его окружение), уже работают в четырех десятках стран мира. Именно столько государств-участников Международного уголовного суда поддержали расследование российских военных преступлений в Украине.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Ветеран юриспруденции, 101-летний Бенджамин Ференц, который работал прокурором еще на Нюрнбергском процессе над нацистскими преступниками, считает, что российский президент Владимир Путин непременно должен быть осужден за преступления, которые он совершил против человечества.

По его словам, преступления, которые сейчас совершает Россия против Украины – позор для человечества, все виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечности и массовые убийства.