В Германии на автобане задержали пьяного украинского дальнобойщика

Украинского пьяного дальнобойщика задержали на немецком автобане / Фото: PitaAuto

В Германии полиция задержала на трассе украинского водителя грузового автомобиля на литовских номерах, который находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщает издание PitaAuto, в правоохранительные органы сообщили очевидцы, которые увидели, что грузовик неравномерно двигается по автобану в сторону Франкфурта.

Полицейские остановили водителя. Впоследствии было установлено, что за рулём фуры находился гражданин Украины в состоянии тяжёлого алкогольного опьянения: тест на наличие алкоголя показал 2,74 промилле, что близко к состоянию алкогольной комы.

Читайте такжеПьяный украинец хотел взорвать участок на выборах в ПольшеУкраинца задержали и привезли в полицейский участок, где повторный тест показал 2,39 промилле алкоголя. Поскольку водитель был слишком пьян и рисковал впасть в любой момент в кому, полиция отобрала у него водительские права и передала водителя медикам для оказания необходимой помощи.

Затем мужчину арестовали и поместили в изолятор. Ему необходимо внести несколько тысяч долларов, чтобы дожидаться суда на свободе. Если он не оплатит нужную сумму, то останется до заседания в тюрьме.

Напомним, жуткая авария произошла в Киеве на улице Зоологическая на территории воинской части 25 августа 2020 года. Майор ВСУ Владимир Холодный совершил наезд на трех курсанток, которые стояли у административного здания по улице Зоологическая (Шевченковский район Киева). Двум пострадавшим пришлось ампутировать по одной ноге.

Позже Николай Гуй, отец пострадавшей накануне в аварии в Киеве курсантки, на которую наехал пьяный майор ВСУ Владимир Холодный во дворе военной части, рассказал жуткие подробности ДТП.