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В Германии озвучили очередное оправдание строительства Северного потока-2

11 февраля 2021, 00:01

Хайко Маас рассказал об опасности сближения Москвы и Пекина.

Хайко Маас
Хайко Маас рассказал о Северном потке-2 / Reuters

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что отказ от строительства российского магистрального газопровода Северный поток-2 подтолкнет Кремль к более тесному сотрудничеству с Китаем.

"Те, кто ставят Северный поток-2 под вопрос, также должны учитывать, по меньшей мере с геостратегической точки зрения, какие последствия это будет иметь, и что это значит для влияния Европы на Россию.Должно быть совершенно ясно, к чему это приведет с геостратегической точки зрения: это будет сближать Россию и Китай", — сказал он, передает Европейская правда.

В свою очередь, на дебатах в Бундестаге ФРГ, посвященные вынесению приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному, депутаты от партий зеленых и свободных демократов потребовали заморозить строительство газопровода Северный поток–2 в качестве санкций против властей России.

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Как пишет издание ZDF.de, депутат парламента от зеленых Оливер Кришер раскритиковал федеральное правительство за то, что Северный поток – 2 представлен частным экономическим проектом.

На что глава МИД Германии ответил, что против того, чтобы разрушать все мосты в отношениях с Россией, и добавил, что одним из аргументов в пользу сохранения РФ в Совете Европы является то, что россияне имеют возможность обратиться в Европейский суд по правам человека.

Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

  • Новые проблемы с завершением строительства СП-2 возникли из-за вступления в силу с 1 января 2021 года новых американских санкций, распространяющихся на все компании, которые задействованы в проекте.
  • Трубопрокладку газопровода Северный поток-2 в Дании планировали начать еще 15 января, однако работы не были запущены из-за технических проблем. Впрочем, в России заявили, что причиной может являться отсутствие сертификации у трубоукладчика Академик Черский. Судно должна была сертифицировать норвежская компания DNV GL, которая решила выйти из проекта из-за угрозы американских санкций.
  • В субботу, 6 февраля, в компании Nord Stream AG заявили о старте достройки газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Дании. Прокладывает трубы судно Фортуна, против которого ранее были введены санкции США.
  • Работы по строительству СП-2 в датской акватории планируют завершить к концу апреля 2021 года. Далее, как утверждают немецкие СМИ, нужно будет достроить еще 30 км трубопровода в Германии.

Бундестаг МИД Германии Северный поток-2
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