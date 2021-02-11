В Германии озвучили очередное оправдание строительства Северного потока-2

Хайко Маас рассказал об опасности сближения Москвы и Пекина.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что отказ от строительства российского магистрального газопровода Северный поток-2 подтолкнет Кремль к более тесному сотрудничеству с Китаем.
"Те, кто ставят Северный поток-2 под вопрос, также должны учитывать, по меньшей мере с геостратегической точки зрения, какие последствия это будет иметь, и что это значит для влияния Европы на Россию.Должно быть совершенно ясно, к чему это приведет с геостратегической точки зрения: это будет сближать Россию и Китай", — сказал он, передает Европейская правда.
В свою очередь, на дебатах в Бундестаге ФРГ, посвященные вынесению приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному, депутаты от партий зеленых и свободных демократов потребовали заморозить строительство газопровода Северный поток–2 в качестве санкций против властей России.
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Как пишет издание ZDF.de, депутат парламента от зеленых Оливер Кришер раскритиковал федеральное правительство за то, что Северный поток – 2 представлен частным экономическим проектом.
На что глава МИД Германии ответил, что против того, чтобы разрушать все мосты в отношениях с Россией, и добавил, что одним из аргументов в пользу сохранения РФ в Совете Европы является то, что россияне имеют возможность обратиться в Европейский суд по правам человека.
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- Новые проблемы с завершением строительства СП-2 возникли из-за вступления в силу с 1 января 2021 года новых американских санкций, распространяющихся на все компании, которые задействованы в проекте.
- Трубопрокладку газопровода Северный поток-2 в Дании планировали начать еще 15 января, однако работы не были запущены из-за технических проблем. Впрочем, в России заявили, что причиной может являться отсутствие сертификации у трубоукладчика Академик Черский. Судно должна была сертифицировать норвежская компания DNV GL, которая решила выйти из проекта из-за угрозы американских санкций.
- В субботу, 6 февраля, в компании Nord Stream AG заявили о старте достройки газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Дании. Прокладывает трубы судно Фортуна, против которого ранее были введены санкции США.
- Работы по строительству СП-2 в датской акватории планируют завершить к концу апреля 2021 года. Далее, как утверждают немецкие СМИ, нужно будет достроить еще 30 км трубопровода в Германии.