В Госдуме пришли в бешенство из-за гарантии безопасности для Украины

Слуцкий раскритиковал гарантии безопасности / Reuters

В Госдуме РФ пришли в бешенство из-за рекомендаций по гарантиям безопасности, опубликованных Офисом президента Украины и назвали их "эскалацией", говорится в заявлении главы комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонида Слуцкого.

"Все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации. По сути, предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры стран Запада к российским границам, накачку (Украины - ред.) западными вооружениями", - сказал он.

По мнению Слуцкого, "это никакие не гарантии безопасности", это проект пакта о вовлечении стран НАТО и их союзников в войну в Украине.

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"Проект против России, против ядерной державы. Надеюсь, все западные партнеры Киева хорошо осознают под чем им предлагается подписаться", - добавил он.

Кроме того, Слуцкого также возмутил пункт, который "не отменяет вступления Украины в НАТО".

На гарантии безопасности для Украины также истерически отреагировал Дмитрий Медведев в Telegram:

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

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