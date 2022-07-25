"Жрать нечего, перенесите Олимпиаду-2024 в Россию": в Госдуме разразились бреднями

В Годупе предложили перенести Олимпиаду в РФ / "ТВ Центр"

Депутат российской Госдумы Дмитрий Свищев разразился очередными бреднями - он призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести летние Игры-2024 из Франции в России, сообщает пропагандисткий телеканал Матч ТВ.

На фоне новостей о проблемах Парижа с организацией соревнований чиновник заявил о том, что РФ "протянет руку помощи Европе".

Депутат сделал вброс о том, что Европа переживает серьезный кризис, забыв при этом о том, что Россия ведет войну против Украины и шантажирует западные страны газовыми поставками.

"В Европе людям, извините, жрать нечего и нечем дома отапливать. А если они все-таки смогут изыскать деньги, то народ своих политиков не поймет: они будут возмущаться, почему температура воды в олимпийском бассейне будет выше, чем температура воды у них дома. Если им не по карману проводить Олимпийские игры, пусть отказываются. А еще лучше: пусть направляются в Олимпийский комитет России и попросят протянуть им руку помощи, взяв организацию Игр-2024 на себя. Почему бы и нет? В очередной раз протянем руку помощи Европе, будем их спасать", – сказал Свищев.

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Напомним, ранее вице-президент Украинской федерации фигурного катания Виктор Петренко принял участие в ледовом шоу Аленький цветочек в российском Сочи.

Он сыграл одну из ролей в спектакле Татьяны Навки - жены пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Добавим, что участие в шоу Навки также приняли российские фигуристы, которых отстранили от международных соревнований из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине.

Среди них была Камила Валиева, у которой был обнаружен допинг на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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