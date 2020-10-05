В Иране сделали заявление о позиции Тегерана по Нагорному Карабаху

Баку и Ереван должны пойти на переговоры по Нагорному Карабаху - Тегеран/ Reuters

Официальный Тегеран предлагает план по урегулированию вооруженного противостояния Баку и Еревана в районе Нагорного Карабаха и готов приложить максимальные усилия для прекращения боевых действий.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в понедельник, 5 октября, сообщает Eurasia Daily.

По его словам, план Тегерана предусматривает вывод войск из зоны боевых действий в районе Нагорного Карабаха и сохранение территориальной целостности республики Азербайджан.

"План прекращения конфликта, подготовленный Ираном, предусматривает сохранение территориальной целостности Азербайджана, вывод военных сил из зон боевых действий и начало переговоров", - сказал Хатибзаде.

Также он подчеркнул, что Азербайджан и Армения должны следить за тем, чтобы военные действия двух государств не касались территорий Ирана и не нарушали принципа ненападения на мирных жителей.Читайте такжеЧем завершится война между Арменией и Азербайджаном

Что говорят в Иране по конфликту в Нагорном Карабахе

Иран не делает заявлений о прямой поддержке Армении или Азербайджана. Тегеран призывает стороны к мирным переговорам.

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави в сентябре заявлял, что Тегеран поддерживает Баку по вопросам конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, ситуация должна быть урегулирована на базе международного права и территориальной целостности республики Азербайджан.

Иран имеет прямые границы с Азербайджаном, Арменией и Нагорным Карабахом. Вследствие этого территории Исламской республики подвергаются случайным обстрелам во время боевых действий Баку и Еревана.

В МИД Ирана ранее призвали Азербайджан и Армению контролировать свои боевые действия вблизи границ Ирана и сделали сторонам конфликта серьезное предупреждение.

Конфликт в Нагорном Карабахе