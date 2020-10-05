В Иране сделали заявление о позиции Тегерана по Нагорному Карабаху

Иран разработал план по урегулированию конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе.
Официальный Тегеран предлагает план по урегулированию вооруженного противостояния Баку и Еревана в районе Нагорного Карабаха и готов приложить максимальные усилия для прекращения боевых действий.
Об этом заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в понедельник, 5 октября, сообщает Eurasia Daily.
По его словам, план Тегерана предусматривает вывод войск из зоны боевых действий в районе Нагорного Карабаха и сохранение территориальной целостности республики Азербайджан.
"План прекращения конфликта, подготовленный Ираном, предусматривает сохранение территориальной целостности Азербайджана, вывод военных сил из зон боевых действий и начало переговоров", - сказал Хатибзаде.
Также он подчеркнул, что Азербайджан и Армения должны следить за тем, чтобы военные действия двух государств не касались территорий Ирана и не нарушали принципа ненападения на мирных жителей.Читайте такжеЧем завершится война между Арменией и Азербайджаном
Что говорят в Иране по конфликту в Нагорном Карабахе
- Иран не делает заявлений о прямой поддержке Армении или Азербайджана. Тегеран призывает стороны к мирным переговорам.
- Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави в сентябре заявлял, что Тегеран поддерживает Баку по вопросам конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, ситуация должна быть урегулирована на базе международного права и территориальной целостности республики Азербайджан.
- Иран имеет прямые границы с Азербайджаном, Арменией и Нагорным Карабахом. Вследствие этого территории Исламской республики подвергаются случайным обстрелам во время боевых действий Баку и Еревана.
- В МИД Ирана ранее призвали Азербайджан и Армению контролировать свои боевые действия вблизи границ Ирана и сделали сторонам конфликта серьезное предупреждение.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Замороженный армяно-азербайджанский конфликт в районе Нагорного Карабаха обострился утром, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима перемирия, после чего в Баку начали контраступательную военную операцию.
- Азербайджан причиной начала военных действий называет заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о принадлежности Нагорного Карабаха Еревану и срыв ряда мирных договоренностях между двумя странами.
- В Армении утверждают, что Ереван будет готов пойти на мирные переговоры с Баку в том случае, если Азербайджан прекратит военную операцию в районе Нагорного Карабаха.