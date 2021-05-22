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В Канаде придумали, как "накажут" Иран за кровавую катастрофу МАУ

22 мая 2021, 20:47

По словам канадского дипломата, суд признал, что Иран умышленно лишил жизни всех пассажиров и экипаж самолета МАУ.

самолет МАУ
Канада "накажет" Иран / twitter.com / SZimpas

Для канадских родственников жертв катастрофы самолета МАУ в Тегеране процесс получения компенсаций от Ирана может быть долгим. Однако он возможен после решения Высшего суда канадской провинции Онтарио, который признал атаку на самолет терактом, пишет ВВС.

По словам канадского дипломата, бывшего участника миссии ОБСЕ в Украине Майкла Боцюркива, суд признал, что Иран умышленно лишил жизни всех пассажиров и экипаж самолета МАУ.

Далее, по его словам, стоит ждать решения суда о том сумме компенсации, которую должен выплатить Иран семьям погибших. Предварительно истцы требовали выплату минимум 1,25 миллиарда долларов.

При этом дипломат прогнозирует, что после этого начнутся проблемы. Иран будет отрицать, что самолет был сбит преднамеренно, а также будет отказываться платить компенсацию добровольно. Кроме этого сложности могут возникнуть и с арестом иранского имущества для выплаты компенсаций. Иранские самолеты не летают в Канаду, поэтому нужно искать другие компенсаторы.

"Адвокаты уверяют, что, например, иранские нефтяные танкеры можно задерживать за рубежом. Но это потребует сотрудничества с другими странами", - отмечает Боцюркив.

Он добавил, что получить компенсации будет трудно.

"Есть несколько путей, чтобы выбить эти средства. Можно обратиться к международному уголовному суду, подавать частные жалобы", - заявил дипломат.

Иран МАУ новости Канады
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