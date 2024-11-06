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В Капитолий пытались зайти с огнем в руках: полиция США бьет тревогу

Даяна Швец
6 ноября 2024, 00:18
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От него пахло горючим, сообщили детали в полиции Капитолия.
Капитолий, факел
В США мужчина пытался зайти в здание Капитолия с факелом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • В полиции США сообщили об инциденте возле Капитолия
  • Что пытался пронести с собой мужчина

В США полиция сообщила о задержании мужчины, который пытался войти в здание Капитолия, неся с собой факел, от которого "чувствовался запах горючего".

Об этом заявили в полиции Капитолия.

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Правоохранители объяснили, что мужчину задержали во время досмотра в Центре посетителей Капитолия.

"От него пахло горючим, он имел при себе факел и сигнальную ракету. На время проведения расследования Центр посетителей Капитолия закрыт для экскурсий", - добавили в сообщении.

Пока неизвестно, связан ли этот инцидент с президентскими выборами, которые проходят 5 ноября.

Что известно о штурме Капитолия?

Штурм Капитолия США - насильственные протесты, прошедшие 6 января в Вашингтоне (округ Колумбия), организованные группой сторонников президента США Дональда Трампа, целью которых было изменить результаты президентских выборов 2020 года. Участники протестов захватили здание Капитолия США, что привело к гибели пяти человек и заставило членов Конгресса США временно эвакуироваться, однако в итоге не помешало сертификации результатов выборов, пишет Википедия.

5-6 января 2021 года несколько тысяч сторонников президента Трампа, собравшихся в Вашингтоне, округ Колумбия, в знак протеста против возможных фальсификаций результатов президентских выборов и в поддержку требования Трампа к вице-президенту Майку Пенсу и Конгрессу отклонить утверждение победы избранного президента Джо Байдена.

Конгресс тогда проводил подсчет голосов коллегии выборщиков, обсуждая утверждение победы после того, как Тед Круз и Пол Госар оспорили результаты подсчета голосов в Аризоне. Мятежники ворвались в зал заседаний Сената, из-за чего Конгресс временно приостановил работу, а члены Конгресса были эвакуированы. Позже в тот же день сертификация результатов президентских выборов была завершена, однако штурм Капитолия привел к гибели пяти человек, в том числе одного работника Полиции Капитолия.

Штурм был широко осужден американскими политиками и международным сообществом; в частности, лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл назвал эти события "неудачным мятежом".

13 января Палата представителей США объявила импичмент президенту Трампу за его роль в разжигании штурма.

Выборы в США - последние новости

На фоне этого инцидента стоит вспомнить тот факт, что Дональд Трамп признался, что не будет призывать своих сторонников не проявлять агрессию. Так он кратко объяснил, что будет, если он проиграет.

Главред также подчеркивал, что Трамп проведет ночь выборов в США с одиозной личностью. Известная фигура вместе с экс-президентом будет наблюдать за подсчетом голосов.

Также известно, что президент США Джо Байден обеспокоен возможными последствиями президентских выборов. По его мнению, риторика кандидата Дональда Трампа может привести к "опасным последствиям".

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