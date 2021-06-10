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В Китае бродячие слоны опустошают фермы и мило отдыхают на привале

10 июня 2021, 19:04
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В конце прошлого года из природного заповедника в городе Пуэр в провинции Юньнань сбежала группа слонов.

Слоны отдыхают после дальней дороги / CHINA DAILY / REUTERS

Стадо индийских слонов отдыхает в провинции Юньнань на юго-западе Китая, пишет Новое время.

Эти слоны мигрировали из Государственного природного заповедника Сишуанбаньна, преодолев сотни километров, фото обнародовало издание Reuters.

В конце прошлого года из природного заповедника в городе Пуэр в провинции Юньнань сбежала группа слонов. Попытки вернуть их не увенчались успехом, и тогда правительство решило просто наблюдать за ситуацией. 14 дронов и около 500 человек следят, чтобы слоны, оказавшиеся в новых для себя условиях, оставались в безопасности. Многие дороги по пути их следования закрываются, что отчасти позволяет корректировать их передвижение. Однако причина, по которой животные продолжают свой путь, не желая выбрать какой-либо участок для спокойной жизни, неизвестна.

Первоначально в группе было шестнадцать слонов. Двое все же вернулись в заповедник, но одна из бродячих слоних принесла потомство, и теперь по юго-западной части Китая передвигается 15 особей: шесть взрослых самок, три самца, три юных слона и трое детенышей.

Такое количество гигантских животных с трудом может добыть себе пищу. В поисках еды и воды они уже опустошили множество ферм; общий ущерб оценивается в сумму более одного миллиона долларов. Тем не менее, убивать священных животных не планируется, и власти лишь продолжают мониторинг ситуации.

Благодаря наблюдению с воздуха удалось получить трогательные кадры отдыха слонов: они "разбили лагерь" неподалеку от города Сиян (Xiyang). К настоящему моменту животные преодолели 500 километров. В последние дни скорость их путешествия сильно снизилась из-за проливных дождей, превративших землю в месиво грязи.

Ранее Главред писал о том, что в городе Казань Российской Федерации во время представления в цирке произошла драка двух слонов. Одно животное завалило другого на бок и било его хоботом. Дрессировщики пытались разнять слонов, которые в ходе драки оказались уже вблизи зрительских мест, однако у них не получилось это сделать с первого раза. По словам директора цирка, в ходе инцидента никто не пострадал, а слоны конфликтуют уже не первый раз.

Инцидент случился на Шоу слонов. Напавшее животное пыталось затоптать своего противника.

Напомним, львица по кличке Вега напала на дрессировщика Максима Орлова в российском цирке под Новосибирском. Как сообщает НГС, мужчину госпитализировали с рваными травмами рук и ног.

Инцидент произошел 22 мая в поселке Мошково во время исполнения номера "Африканские львицы". Сотрудник гастролирующего Уральского цирка шапито находился на сцене с двумя хищницами.

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