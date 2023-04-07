В Китае увильнули от диалога Си Цзиньпина с Зеленским и неверно трактовали войну

Китай собрался "внести свой вклад в достижение мира", однако Пекин по-прежнему не готов вести переговоры с Киевом на высшем политическом уровне.

https://glavred.info/world/v-kitae-uvilnuli-ot-dialoga-si-czinpina-s-zelenskim-i-neverno-traktovali-voynu-10462039.html Ссылка скопирована

Китай не может определиться с вопросом по переговорам Си Цзиньпина и Зеленского / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин не подтвердила, но и не опровергла сообщения о том, что китайский председатель Си Цзиньпин готов поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, но, дескать, только тогда, когда придет время. Причем она сказала, что Пекин поддерживает контакты "со всеми вовлеченными сторонами" и вспомнила об Украине только в последнюю очередь. Крупнейшую со Времен второй мировой войны войну она назвала "украинским вопросом".

В ходе брифинга МИД Китая Мао Нин, говоря о встрече президента Франции Макрона с лидером КНР Цзиньпином, сказала, что Китай "по украинскому вопросу находится в диалоге со всеми соответствующими сторонами, включая Украину".

видео дня

Она не подтвердила и не опровергла информацию дипломатов, согласно которой Китай готов к переговорам с президентом Украины Зеленским, но, дескать, только когда придет нужное время.

"Китай всегда выступает за мирное урегулирование и готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в достижение мира", - подчеркнула Мао Нин.

Планы по переговорам Зеленского и Си Цзиньпина

Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта посетил Москву.

В столице страны-агрессора он провел встречу с российским директором Владимиром Путиным, который попросил Цзиньпина туда приехать. СМИ тиражировали информацию о том, что после переговоров китайский лидер позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, но звонка не было.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что работа над организацией телефонного разговора Зеленского и Си Цзиньпина идет, но Киеву и Пекину сложно договориться из-за позиции Китая.

По его словам, в КНР не определились – стать посредником между Украиной и агрессором Россией, либо держаться в стороне.

6 апреля французское издание Le Parisien со ссылкой на слова дипломата, который присутствовал на встрече Макрона и Цзиньпина, сказал, что глава КНР Цзиньпин готов позвонить президенту Зеленскому. Однако только тогда, когда наступит нужное время.

Смотрите видео Главред - Кулик считает, что Китай заинтересован в том, чтобы война в Украине стала затяжной

Другие новости по теме: