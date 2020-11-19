В Конгрессе США дали "зеленый свет" для расширения санкций против режима Лукашенко

В Палате представителей США одобрили законопроект о дополнительных санкциях против Минска.
В Конгрессе США сделали еще один шаг для введения новых санкций против режима Александра Лукашенко.
В Палате представителей США одобрили законопроект, который в случае окончательного утверждения даст Вашингтону возможность вводить дополнительные санкции против Минска, говорится в сообщении Конгресса в Twitter.
"Законопроект Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty" одобрен", - говорится в сообщении.
Целью законопроекта является предоставление дополнительных возможностей для введения санкций против Беларуси "за деятельность, связанную с вызвавшими споры белорусскими президентскими выборами и с последовавшими репрессивными мерами властей".
Документ разрешает оказывать дополнительную помощь населению Беларуси. К примеру, он предполагает помощь белорусским оппозиционерам, получившим политическое убежище за пределами страны.
Читайте такжеГенералы готовы начать свою игру: эксперт назвал последнюю надежду ЛукашенкоСанкции, согласно законопроекту, могут вводиться против организаторов выборов, против белорусских официальных лиц, ограничивающих свободу СМИ, должностных лиц Союзного государства (РФ и Беларуси), нарушавших свободу СМИ или права человека в Беларуси, а также российских граждан, которые принимали активное участие в ограничении свободы СМИ и нарушении прав человека в Беларуси, связанном с политическими репрессиями.
Теперь документ будет передан на рассмотрение в Сенат.
Напомним, ранее экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала о расширении санкционного списка Евросоюза против режима Александра Лукашенко.
По ее словам, обсуждается возможность отключения режима Лукашенко от системы Swift.
Кризис в Беларуси:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.