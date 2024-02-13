В Кремле испугались выпускать Путина на дебаты и придумали нелепую отговорку

Глава страны-агрессора России Владимир Путин не пойдет на дебаты, потому что россияне, дескать, и так постоянно видят, чем он занимается. Об этом заявил спикер кремлевской директорской Дмитрий Песков.
Как сообщает Интерфакс, он сказал о том, что дебаты, мол, не входят в график Путина.
"Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов", - подчеркнул Дмитрий Песков.видео дня
Выборы президента России
В марте в России состоятся так называемые выборы президента. Ожидается, что на них "победит" Владимир Путин. Он занимает пост главы государства с 2000 года, с перерывом на срок Дмитрия Медведева, который был президентом 4 года – с 2008 по 2012 год.
Выборы в РФ пройдут по новой схеме – дескать, голосование будет идти три дня: 15, 16 и 17 марта. Растягивание голосование Кремль стал реализовывать в последние годы. Также будет применяться и электронное голосование.
Российский политтехнолог Марат Гельман в интервью Главреду сказал, что у Путина испугались допускать к "выборам" даже согласованного Бориса Надеждина. Не исключено, что его выдвижение могло привести к массовым протестам.
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