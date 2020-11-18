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В Кремле объяснили, почему Путин сам решает вопрос о войсках в Карабахе

18 ноября 2020, 12:36

Позиция Совета Федерации РФ по вводу войск в Нагорный Карабах не влияет на решение Владимира Путина, утверждает Дмитрий Песков.

Путин
Совфед разрешил Путину вводить войска на территории других стран еще в 2015 году - Песков / Reuters

Российские сенаторы в среду, 18 ноября, одобрили отправку президентом Владимиром Путиным воинского контингента РФ в Нагорный Карабах. Однако для такого решения не требовалось разрешение Совета Федерации, который уже дал возможность Путину вводить войска на территории других государств в 2015 году.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии журналистам, сообщает издание Ведомости.

Ранее, 11 ноября, Песков утверждал, что Путину не требуется разрешения для ввода вооруженного контингента в Нагорный Карабах, так как на данный момент продолжает действовать постановление палаты от 2015 года, которое было принято накануне отправки войск в Сирию.

Однако теперь спикер главы РФ отметил, что Путин запросил разрешения у Совфеда по причине особой ситуации в Нагорном Карабахе, связанной с длительностью и масштабностью операции.

"Да, действительно, было постановление 2015 г., которое и являлось, и является юридической базой для принятия президентом подобных оперативных решений. Но учитывая, что, вы видите, впереди у нас пятилетний срок, который может потом продлеваться при необходимости, учитывая такую достаточную масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительное разрешение", - сказал он.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

При этом Песков добавил, что фактически разрешение Совфеда не влияет на право Путина вводить войска в Нагорный Карабах.

"Но де-факто это ничего не изменит. Ну, и де-юре, еще раз повторяю, потому что от 2015 г. документ (разрешение Совфеда) действует", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Конфликт в Нагорном Карабахе

  • Азербайджан, Армения и Россия подписали 9 ноября соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, армянские войска будут выведены из региона, а российских миротворцев разместят на линии разграничения и вдоль Лачинского коридора.
  • Российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ, в котором говорится о том, что в Карабах отправлены 1960 российских военнослужащих и военная техника.
  • 11 ноября Турция и Россия подписали договоренности о создании в Азербайджане мониторингового центра, целью которого является контроль над прекращением огня в Нагорном Карабахе. Вопросы численности и задач воинского контингента Анкары будут определяться в администрации Эрдогана.

новости России Нагорный Карабах Владимир Путин Дмитрий Песков Совфед РФ Война в Карабахе
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