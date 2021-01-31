В Кремле раскрыли суть заявления Путина о глобальной войне в мире

Путин не призывал к новой конфронтации - Песков / Reuters

Речь президента России Владимира Путина в Давосе о новых мировых вызовах и возможной войне "всех против всех" подразумевала не угрозы, а призыв международного сообщества к рациональным решениям.

Как сообщает информагентство РИА Новости, об этом пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье, 31 января. По его словам, заявление Путина, как и его речь на Мюнхенской конференции, было воспринято как угроза, однако такое восприятие ошибочно.

"Это так же, как Мюнхенскую речь президента восприняли в штыки и восприняли как некое выступление, исполненное конфронтации. На самом деле нет, нет. И в этот раз тоже никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков", - сказал он.Читайте такжеПутин снова угрожает всему миру ядерной войной

Также спикер Кремля добавил, что Россия не ждет каких-либо реакций после заявления Путина.

"Имеющий уши услышит", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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