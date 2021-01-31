В Кремле раскрыли суть заявления Путина о глобальной войне в мире

По словам Дмитрия Пескова, российский президент Владимир Путин пытался достучаться до здравого смысла.
Речь президента России Владимира Путина в Давосе о новых мировых вызовах и возможной войне "всех против всех" подразумевала не угрозы, а призыв международного сообщества к рациональным решениям.
Как сообщает информагентство РИА Новости, об этом пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье, 31 января. По его словам, заявление Путина, как и его речь на Мюнхенской конференции, было воспринято как угроза, однако такое восприятие ошибочно.
"Это так же, как Мюнхенскую речь президента восприняли в штыки и восприняли как некое выступление, исполненное конфронтации. На самом деле нет, нет. И в этот раз тоже никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков", - сказал он.Читайте такжеПутин снова угрожает всему миру ядерной войной
Также спикер Кремля добавил, что Россия не ждет каких-либо реакций после заявления Путина.
"Имеющий уши услышит", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Владимир Путин новости
- Президент РФ Владимир Путин 27 января в ходе своего выступления на форуме в Давосе заявил, что мир может оказаться в ситуации срыва мирового развития, который может привести к войне всех против всех. При этом он заявил, что санкционная политика может привести к "риску одностороннего применения силы".
- 28 января Путин подписал принятый Госдумой закон, который предполагает продление договора между США и Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на 5 лет. В Кремле утверждают, что такие договоренности соответствуют национальным интересам РФ.
- 31 января в разгар протестов в России организация Навального Фонд борьбы с коррупцией призвала президента США Джо Байдена ввести новые санкции против лиц, связанных с правящим режимом Владимира Путина.