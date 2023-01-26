Следующая массовая волна мобилизации запланирована путинскими приспешниками на конец февраля нынешнего года, говорят в Генштабе ВСУ.

В Крыму враги готовятся к новой волне мобилизации: в Генштабе ВСУ озвучили детали / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Страна-агрессор, Россия, готовится проводить новую волну мобилизации в пределах аннексированного Крыма. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в очередной сводке − по состоянию на четверг, 26 января.

По данным украинских офицеров, до 29 января все так называемые "государственные и частные учреждения" должны подать списки лиц на бронь военным комиссариатам.

Следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля, говорят в Генштабе.

"Вместе с тем, с 1 февраля текущего года все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и учреждениях будут прекращены, а все запланированные средства — перенаправлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины", — говорится в сообщении украинских офицеров.

Новая волна путинской мобилизации

Аналитики американского Института изучения войны также считают, что в 2023 году страна-агрессор Россия может готовиться к очередному большому наступлению в войне против Украины. По мнению экспертов, есть как минимум три варианта развития событий.

Польский генерал Богуслав Пацек заявил, что Россия не оставляет намерений осуществить повторное наступление и вероятно готовится к серьезной кампании. Активизация оккупантов возможно состоится через несколько недель. Но наиболее вероятен вариант, что атака произойдет примерно в марте.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Россия пытается создать двухмиллионную армию.

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