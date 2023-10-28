В Литве высмеяли Захарову с ее угрозами и намекнули на трибунал для Путина

Ранее Габриэлюс Ландсбергис призвал к активной оппозиции к диктатору Владимиру Путину.

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Габриэлюс Ландсбергис высмеял Марию Захарову / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/charter97.org, скриншот

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис высмеял угрозы спикера МИД России Марии Захаровой, которая заявила о том, что его якобы ждет "уголовная ответственность" за "распространение экстремистских идей".

"Надеюсь, что трибунал для российского руководства за агрессию против Украины будет проведен быстрее, чем трибунал для Ландсбергиса в России", – цитирует Delfi литовского министра.

Угрозы Захаровой

Накануне Захарова заявила, что Москва может привлечь министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса к уголовной ответственности.

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Она заявила, что на недавней встрече с российским бизнесменом Михаилом Ходорковским Ландсбергис позволил себе "прямой неприкрытый призыв к насильственной смене власти в России".

Тогда, согласно сообщению на сайте литовского МИД, чиновник призвал к активной оппозиции Владимиру Путину "в самой России, которая не только хотела бы, но и добивалась бы изменений в российской политической системе".

Ландсбергис также упомянул о том, что Россия, управляемая кремлевским режимом, остается угрозой для всего мира, но не говорил ничего, связанного именно с "насильственным свержением" власти в РФ.

"Ландсбергис не впервые позволяет себе озвучивать подобные экстремистские идеи, и за это он уже внесен в список лиц, которым запрещен въезд в нашу страну. В соответствии с российским законодательством, да и международной практикой за такие заявления ему грозит уголовная ответственность, если он не знает", – считает Захарова.

Она не объяснила, как к уголовной ответственности в России удастся привлечь человека, которому въезд в Россию запрещен.

Ранее сообщалось о том, что РФ после 2027 года может атаковать страны Балтии. Страна-агрессор Россия может атаковать Латвию, Литву и Эстонию, воспользовавшись "войной" Китая и США, считает литовский депутат Довиле Шакалине.

Напомним, ранее в Литве дали тревожный прогноз. Путин выбрал стратегию войны на истощение.

Аналитики американского Института изучения войны предположили, что Россия готовится к конфликту со странами НАТО. В частности, создается Ленинградский военный округ, что может свидетельствовать о подготовке российской агрессии против стран Альянса.

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