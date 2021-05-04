В Мехико обрушился мост-метро и рухнул поезд: названо число жертв

Катастрофа в Мексике произошла между двумя станциями метро.
В столице Мексики и крупнейшем городе страны – в Мехико – обрушился мост-метро и рухнули вагоны поезда, погибли более 10 человек.
Жертвами обрушения моста-метро стали 13 человек, а около 70 – пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на сведения властей.
Агентство уже опубликовало фотографии, на которых запечатлены и рухнувший мост, и вагоны поезда, которые упали вместе с ним.
Катастрофа в Мехико случилась в понедельник, 3 мая, в 22:25 (06:25 по Киеву – Ред.), пишет газета El Universal.
Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум написала в Twitter, что инцидент случился на 12 линии метро.
Власти сообщили, что трагедия произошла между двумя станциями метро – Оливос и Тесонко, говорится на сайте газеты El Pais.
Обрушение моста-метро в Мехико – фото с места трагедии
Напомним, в метро Мехико в январе произошел серьезный инцидент – в историческом центре города было возгорание на центральном посту, один человек погиб, а 29 – отравились продуктами горения и были госпитализированы. Работу метро остановили на три дня.
- Справка. Метрополитен Мехико является вторым по размерам в Северной Америке, он уступает только подземке американского Нью-Йорка, пишет Википедия.
- По состоянию на конец 2012 года в метро Мехико было 195 станций, большинство из них находятся под землей.
- Линия метро №12 – самая новая, ее открыли 30 октября 2012-го.