В Киеве начал разваливаться еще один "уставший" мост

На одной из опор моста обсыпались массивные плиты облицовки.
В Киеве начала разрушаться одна из опор Моста метро, который связывает два берега столицы и служит переправой для метрополитена "красной" линии.
Разрушения начались после проливного дождя, обрушившегося на столицу, пишет Telegram-канал Киев Сейчас.
На опубликованом фото видно, что на одной из опор моста обсыпались массивные плиты облицовки.
Судя по изображению, пока никаких аварийных работ столичные власти на мосту Метро не проводят.
Напомним, в декабре 2020 года на Пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск обнаружили трещину в стекле. Вероятной причиной повреждения назвали вандализм.
Пешеходно-велосипедный мост:
- Конструкция соединила парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов.
- Мост был открыт 25 мая 2018 года. После открытия мост постоянно оказывается в центре скандалов.
- Неоднократно на мосту менялись смотровые стекла. Кроме того, по мосту также пытались проехать на авто.
Автор: Алексей Тычина