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В МИД РФ выразили протест послу Германии и припугнули ответственностью

9 сентября 2020, 18:59

В ведомстве назвали все обвинения из-за отравления Навального "голословными".

МИД России
МИД России выразило решительный протест / пресс-служба "Единой России"

В МИД России выразили решительный протест послу Германии в Москве Гезе Андреасу фон Гайру, а также назвали обвинения в адрес власти РФ в причастности к отравлению Алексея Навального "голословными".

Об этом пишет пресс-служба ведомства в среду, 9 сентября.

"Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Алексея Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене", - сказано в заявлении.

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Также в министерстве добавили, что непредоставление Берлином ответа на запрос Генпрокуратуры РФ по отравлению Навального будет расцениваться провокация, чреватая последствиями для двусторонних отношений.

"Возобновлено требование о незамедлительном предоставлении на фоне этой истерии предметного и развернутого ответа германской стороны на официальный запрос Генеральной прокуратуры России от 27 августа 2020 года со всеми медицинскими данными, включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов, с целью их комплексного изучения и проверки специалистами. Послу указано, что отсутствие вышеупомянутых материалов будет расценено как отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования, а его прежние и дальнейшие действия в связи с Навальным как грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений, а также серьезным осложнением международной ситуации", - гласит заявление.

"Вся ответственность за последствия от такой политики ляжет на Федеральное правительство ФРГ и его союзников по НАТО и Европейскому союзу", - резюмировали в дипведомстве.

В свою очередь представитель правительства ФРГ Мартина Фитц заявила, что немецкая сторона создала все условия для работы Организации по запрещению химического оружия в деле отравления Навального.

"Мы создали все условия, чтобы ОЗХО могла делать свою работу", - сказала Фитц и добавила, что "информацией, которая необходима, обладает Россия, а не Германия, поэтому Россия и должна давать объяснения".

  • Напомним, после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, который проходит лечение в немецкой клинике Шарите, в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.
  • В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас предупредил, что остановка реализации СП-2 приведет к серьезным экономическим потерям немецких компаний, которые активно участвуют в проекте.
  • Ранее Меркель призывала не связывать вопрос строительства Северного потока-2 с отравлением Навального, однако теперь заявила, что реализация Nord Stream-2 под вопросом.
  • Более того, в Германии не исключают введения персональных санкций против лиц, которые могут быть связаны с отравлением Навального.

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