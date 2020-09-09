В МИД РФ выразили протест послу Германии и припугнули ответственностью

МИД России выразило решительный протест / пресс-служба "Единой России"

В МИД России выразили решительный протест послу Германии в Москве Гезе Андреасу фон Гайру, а также назвали обвинения в адрес власти РФ в причастности к отравлению Алексея Навального "голословными".

Об этом пишет пресс-служба ведомства в среду, 9 сентября.

"Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Алексея Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене", - сказано в заявлении.

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Также в министерстве добавили, что непредоставление Берлином ответа на запрос Генпрокуратуры РФ по отравлению Навального будет расцениваться провокация, чреватая последствиями для двусторонних отношений.

"Возобновлено требование о незамедлительном предоставлении на фоне этой истерии предметного и развернутого ответа германской стороны на официальный запрос Генеральной прокуратуры России от 27 августа 2020 года со всеми медицинскими данными, включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов, с целью их комплексного изучения и проверки специалистами. Послу указано, что отсутствие вышеупомянутых материалов будет расценено как отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования, а его прежние и дальнейшие действия в связи с Навальным как грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений, а также серьезным осложнением международной ситуации", - гласит заявление.

"Вся ответственность за последствия от такой политики ляжет на Федеральное правительство ФРГ и его союзников по НАТО и Европейскому союзу", - резюмировали в дипведомстве.

В свою очередь представитель правительства ФРГ Мартина Фитц заявила, что немецкая сторона создала все условия для работы Организации по запрещению химического оружия в деле отравления Навального.

"Мы создали все условия, чтобы ОЗХО могла делать свою работу", - сказала Фитц и добавила, что "информацией, которая необходима, обладает Россия, а не Германия, поэтому Россия и должна давать объяснения".