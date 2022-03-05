В Минобороны Британии раскритиковали "миротворческую" операцию РФ в Мариуполе и Волновахе

Британия раскритиковала Россию / МИД Украины

Великобритания назвала паузу в ведении огня в Мариуполе, которую предложила Россия, "попыткой отвлечь международное осуждение". В Минобороны Британии считают, что российские военные намеревались таким образом набраться сил для возобновления наступления.

"Обвиняя Украину в нарушении соглашения, Россия, вероятно, стремится переложить ответственность за текущие и будущие жертвы среди гражданского населения в городе", - сказало в заявлении на Тwitter-странице британского ведомства.

Как известно, утром 5 марта Минобороны РФ объявило паузу в боевых действиях в Мариуполе и Волновахе, чтобы якобы содействовать открытию эвакуационных коридоров "для выхода мирного населения". Однако позже в этот же день министерство заявило, что "ни один гражданский не смог покинуть Мариуполь и Волноваху вдоль объявленных коридоров безопасности". РФ обстреляла города, но в очередной раз обвинила в этом Украину. Эвакуация была отменена.

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