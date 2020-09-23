В Минске начали разгонять протестующих водомётами

В Минске силовики разгоняют протестующих водометами / Reuters

В среду, 23 сентября, после тайной инаугурации Александра Лукашенко жители Минска и других городов Беларуси вышли на улицы.

Об этом сообщает TYT.by.

Но силовики не позволяют белорусам выявляють свою гражданскую позицию. В Минске уже начались задержания протестующих в центре города.

У стелы "Минск - город-герой" для разгона собравшихся силовики применили водометы.

Сообщается, что люди разбежались в разные стороны от стелы, многие сгруппировались у реки через дорогу от отеля "Планета". Колонна транспорта силовиков медленно ехала по проспекту Победителей, люди в черном периодически уводили встречаемых горожан в автозаки. Оттеснив людей к Мельникайте, силовики погрузились в автобусы.

Людей у стелы начали разгонять водомётами. / Скриншот из видео

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