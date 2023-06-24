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В Москве ввели режим контртеррористической операции, в Подмосковье - техника

Дмитрий Видоменко
24 июня 2023, 10:21 обновлено 24 июня, 10:21
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Тем временем Министерство обороны страны-агрессора обратилось к наемникам ЧВК "Вагнера".
Москва, переворот
На въезде в столицу страны-агрессора установили блокпосты / коллаж Главред, скриншоты

В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции из-за мятежа, который в ночь с 24 февраля поднял в Ростове главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, сообщает пропагандисткое СМИ "РИА Новости".

"В целях прекращения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции", - говорят силовики страны-агрессора.

Кроме того, ранее такой режим был введен в Воронежской области РФ.

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Тем временем Министерство обороны страны-агрессора обратилось к наемникам ЧВК "Вагнера". У Шойгу говорят, что наемников обманом втянули в "преступную авантюру" Пригожина, а многие "вагнеровцы" якобы уже вернулись на исходные позиции.

"Просим проявить благоразумие и поскорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", - рассказали офицеры армии агрессора.

Тем временем в русских СМИ и соцсетях сообщают, что на въезде в столицу страны-агрессора установили блокпосты. Кроме того, в Москву стянули верных путинскому режиму. А в дальнем Подмосковье, в городе Ступино, заметили крупную колонну военной техники.

Вооруженный мятеж Пригожина в России

Вечером 23 июня руководитель бандформирования ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

После этого в Москве, Ростове и других городах страны-оккупанта России начала появляться военная техника. В Кремле заявили, что Путин, мол, "проинформирован". ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина и обвинила его в призыве к военному мятежу.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

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