Ходорковский поддержал мятеж, а Гиркин ноет из-за захода 'вагнеров' в Воронеж

Мятеж Евгения Пригожина поддержал Ходорковский, а боевик Игорь Гиркин ждет, когда бунт поддержат чиновники

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Ходорковский поддержал мятеж Пригожина, а Гиркин рассказал, что "вагнеры" вошли в Воронеж. / коллаж Главред, фото УНИАН

Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский, который более 10 лет провел в заключении из-за личного конфликта с диктатором Путиным, поддержал действия главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Соответствующий пост тот опубликовал в своем Telegram-канале.

"Пригожинский мятеж, несмотря на свою половинчатость и неподготовленность – сильнейший удар по путинской репутации. Кремлевские тролли разгоняют, что завтра все будет ок. Увы им – не будет!" – пишет Ходорковский.

Затем он прямо призвал своих сторонников поддержать "вагнеровцев" и Пригожина, а также не дать путинскому режиму остановить тех на дороге в Москву.

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"Помогать с бензином и солярой, убеждать тех, кого пошлют его останавливать, что враг у нас в сейчас общий. Да, помогать хоть черту, если он решил выступить против этого режима! Если один преступник готов помешать другому – не время крутить мордой – сейчас надо помочь, а потом, если придется, будем драться и с этим. И да, это только начало", – призывает Ходорковский.

Не остался в стороне и видный боевик Игорь Гиркин (Стрелков), комментируя заявление оппозиционера, предупредил, что главное начнется, когда кремлевские бонзы начнут поддерживать Пригожина.

"Ходорковский призвал поддержать Пригожина. Не удивительно ни разу. Этого следовало ожидать. А вот когда начнут "переобуваться" действующие чиновники и пропага**оны – будет забавнее. А они уже начали. Вот Шурыгин, например, уже "объявил нейтралитет". Мелочь, конечно, но знаковая мелочь", – написал Гиркин.

А вскоре боевик написал, что силы ЧВК "Вагнера" зашли в Воронеж и не встретили никакого сопротивления.

""Музыканты" вошли в Воронеж без сопротивления", – с явными нотками безысходности написал Гиркин.

Вооруженный мятеж Пригожина в России

Вечером 23 июня руководитель бандформирования ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

После этого в Москве, Ростове и других городах страны-оккупанта России начала появляться военная техника. В Кремле заявили, что Путин, мол, "проинформирован". ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина и обвинила его в призыве к военному мятежу.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

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