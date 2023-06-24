УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Ходорковский поддержал мятеж, а Гиркин ноет из-за захода "вагнеров" в Воронеж

Дмитрий Видоменко
24 июня 2023, 09:32 обновлено 24 июня, 09:43
382
Мятеж Евгения Пригожина поддержал Ходорковский, а боевик Игорь Гиркин ждет, когда бунт поддержат чиновники
Ходорковский, Гиркин
Ходорковский поддержал мятеж Пригожина, а Гиркин рассказал, что "вагнеры" вошли в Воронеж. / коллаж Главред, фото УНИАН

Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский, который более 10 лет провел в заключении из-за личного конфликта с диктатором Путиным, поддержал действия главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Соответствующий пост тот опубликовал в своем Telegram-канале.

"Пригожинский мятеж, несмотря на свою половинчатость и неподготовленность – сильнейший удар по путинской репутации. Кремлевские тролли разгоняют, что завтра все будет ок. Увы им – не будет!" – пишет Ходорковский.

Затем он прямо призвал своих сторонников поддержать "вагнеровцев" и Пригожина, а также не дать путинскому режиму остановить тех на дороге в Москву.

видео дня

"Помогать с бензином и солярой, убеждать тех, кого пошлют его останавливать, что враг у нас в сейчас общий. Да, помогать хоть черту, если он решил выступить против этого режима! Если один преступник готов помешать другому – не время крутить мордой – сейчас надо помочь, а потом, если придется, будем драться и с этим. И да, это только начало", – призывает Ходорковский.

Скриншоты, Ходор

Не остался в стороне и видный боевик Игорь Гиркин (Стрелков), комментируя заявление оппозиционера, предупредил, что главное начнется, когда кремлевские бонзы начнут поддерживать Пригожина.

"Ходорковский призвал поддержать Пригожина. Не удивительно ни разу. Этого следовало ожидать. А вот когда начнут "переобуваться" действующие чиновники и пропага**оны – будет забавнее. А они уже начали. Вот Шурыгин, например, уже "объявил нейтралитет". Мелочь, конечно, но знаковая мелочь", – написал Гиркин.

Ходорковский поддержал мятеж, а Гиркин ноет из-за захода 'вагнеров' в Воронеж

А вскоре боевик написал, что силы ЧВК "Вагнера" зашли в Воронеж и не встретили никакого сопротивления.

""Музыканты" вошли в Воронеж без сопротивления", – с явными нотками безысходности написал Гиркин.

Ходорковский поддержал мятеж, а Гиркин ноет из-за захода 'вагнеров' в Воронеж

Вооруженный мятеж Пригожина в России

Вечером 23 июня руководитель бандформирования ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

После этого в Москве, Ростове и других городах страны-оккупанта России начала появляться военная техника. В Кремле заявили, что Путин, мол, "проинформирован". ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина и обвинила его в призыве к военному мятежу.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Другие новости:

Евгений Пригожин Игорь Гиркин Михаил Ходорковский война России и Украины
Реклама

Главное за день

Путин выступает с первым заявлением после захвата Пригожиным Ростова

Путин выступает с первым заявлением после захвата Пригожиным Ростова

10:02 Мир
Проиграет либо Путин, либо Пригожин: договориться уже не выйдет – Подоляк

Проиграет либо Путин, либо Пригожин: договориться уже не выйдет – Подоляк

09:59 Политика
Буданов – о военном мятеже Пригожина: все реально, конфликт – не постановка

Буданов – о военном мятеже Пригожина: все реально, конфликт – не постановка

09:27 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:02

Путин выступает с первым заявлением после захвата Пригожиным Ростова

09:59

Проиграет либо Путин, либо Пригожин: договориться уже не выйдет – Подоляк

09:32

Ходорковский поддержал мятеж, а Гиркин ноет из-за захода "вагнеров" в Воронеж

09:27

Буданов – о военном мятеже Пригожина: все реально, конфликт – не постановка

08:52

В Петербурге в здание ЧВК "Вагнера" пришли путинские силовикиВидео

Ночью РФ атаковала ракетами Киев и Днепр, есть жертвы: все подробностиНочью РФ атаковала ракетами Киев и Днепр, есть жертвы: все подробности
08:38

Пригожин начал восстание в России, Путин на стороне Шойгу и Герасимова – ISW

08:13

Пригожин захватил военные объекты Ростова: Гиркин объявил о гражданской войнеВидео

07:32

Здание Минобороны РФ в Ростове окружили солдаты и танкиВидео

07:00

День НЛО: 5 небанальных фильмов про пришельцев, которые покорят даже скептиковВидео

Реклама
06:20

Чего добилась Москва ядерным шантажоммнение

04:00

Какой праздник 24 июня: кого нужно поздравить в этот день

03:18

Госпереворот Пригожина - не инсценировка и не "договорняк"мнение

03:10

Воспринимают близко к сердцу: пять знаков зодиака, которые слишком уязвимы

02:40

"Вагнер" входит в Ростов": Пригожин - о госперевороте в РФВидео

02:35

"Внутри Кремля что-то искрит": Сотник рассказал о приближающемся хаосе в РФВидео

02:20

Евгений Карась. Что происходит на России?Видеоблоги

02:05

Как и с чем есть сало: неожиданный ответ, о котором мало кто догадывается

01:35

Путинские генералы умоляют Пригожина остановиться, а он грозится трибуналомВидео

01:35

Черник пояснил, когда наступит удобный момент для удара по Крымскому мосту

01:07

Куча военной техники и вой сирен: в Москве началась паника, подняли силовиков

Реклама
00:47

"Наши соратники, готовьтесь!": в ЛСР высказались о вооруженном мятеже Пригожина

00:45

После демарша Пригожина война закончится внезапно, Путина отстранят – ЖдановЭксклюзив

00:44

На России захейтили Собчак за фото в вышиванке

00:35

"С днем молодежи": Кремль опозорился обращением Путина, пока Пригожин захватывает РФ

00:31

Война в Украине будет забыта, впереди - война за Россиюмнение

23 июня, пятница
23:50

Хрупкая диктатура Путина упала, самое тяжелое мы пережили - Буданов

23:35

Под Бахмутом происходит месиво между "вагнеровцами" и войсками РФ: все подробности

23:35

Как началась гражданская война в РФ: первые заявления Евгения Пригожина

23:27

"Шойгу будет повешен на Красной площади" - Пригожин

23:08

О заявлениях Пригожина и "перевороте" в Россиимнение

22:50

Пригожин надеется на разгром армии РФ и хочет устроить переворот - ЭйдманЭксклюзив

22:47

Резко похолодает: в Украину несется ураган

22:43

В России начинается гражданская война, Пригожин устраивает госпереворот: онлайнВидео

22:42

Госпитализация мужчин с разрешения военкоматов: юрист объяснил важный момент

22:24

Пригожин и Путин: кто кого сожрет?мнение

22:12

Спасал раненого командира: оккупанты смертельно ранили известного спортсмена

21:58

"Вторжения в Крым не было": Обама удивил циничным оправданием агрессии РФ

21:40

Украина освободила из Венгрии еще двух военнопленных

21:39

Можно привлечь большие проблемы с деньгами 24 июня: что нельзя делать и приметы

21:31

"Маємо, що маємо": Брежнева удивила фото без фильтров

Реклама
20:40

Очень сложная оптическая иллюзия: только 1% людей может заметить кота среди хомяков

20:34

Пугачева сделала новые губы: фото попало в сеть

20:23

Более 11 тысяч гривен для украинцев: кто может получить финансовую помощь

20:18

Тина Кароль встретилась с Папой Римским и вручила ему дневник мальчика из Мариуполя

19:24

"Дал срочное поручение Залужному": Зеленский собрал важную Ставку

19:21

В Запорожье обмелел Днепр: жители "задыхаются" от вони

19:20

Россиян ждет "непростое решение-2"мнение

19:10

Все горит и валит дым: в Геническе в воздух "взлетела" база РосгвардииВидео

18:49

Как сделать так, чтобы он думал обо мне: 7 психологических трюков

18:43

Что означают слова "південь" и "північ": Авраменко дал неожиданный ответВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять