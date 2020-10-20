В Москве заявили, что Вашингтон не отказался от ядерной сделки на условиях Путина

В МИД России рассказали, что официально США от ядерной сделки на условиях Путина не отказались / пресс-служба Единой России

Москва не получила официального ответа США на ноту от 16 октября, в которой сформулировано выдвинутое президентом России Владимиром Путиным предложение продлить действующий Договор по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ ― СНВ-3) на один год.

Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 20 октября.

"Видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях", — отметили в российском МИД.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что Москва предложила продлить ДСНВ на один год и готова вместе с США обязаться "заморозить" на этот период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

"Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что "заморозка" боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США", — подчеркнула Москва.

Ядерная сделка США и России – о чем сообщалось ранее:

19 октября в Кремле выразили надежду, что контакты с США будут продолжены несмотря на отказ Белого дома продлить на год Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без дополнительных условий, как предложил Владимир Путин.

17 октября Вашингтон отверг предложение главы Кремля Владимира Путина продлить договор, срок которого истекает в феврале 2021 года, не менее чем на год.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить договор с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) безо всяких условий ‒ сроком не менее, чем на один год.

13 октября специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил, что США могут продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, - ред.) в том случае, если Москва наравне с Вашингтоном даст согласие на временную заморозку ядерных арсеналов.

12 октября издание Axios со ссылкой на источник сообщило, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует подписать соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) с Россией в последние дни перед президентскими выборами в США, которые пройдут 3 ноября.

Ядерная сделка между Россией и США – что важно знать:

СНВ-III (договор между Российской Федерацией и Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, в том числе ядерных вооружений – ред.) был подписан между президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, но сегодня Вашинтон считает его устаревшим и не отвечающим американским интересам.

Администрация Трампа настаивает на его замене долгосрочным пактом о контроле над вооружениями, под которым, помимо США и России, должен поставить подпись Пекин.

Срок действия нынешнего пакта истекает в феврале 2021 года. Если администрация Трампа откажется от его продления, то впервые за десятилетия никаких ядерных ограничений у США и России не будет - по крайней мере на бумаге.