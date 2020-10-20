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В Москве заявили, что Вашингтон не отказался от ядерной сделки на условиях Путина

20 октября 2020, 12:50

Россия готова вместе с США заморозить количество ядерных боезарядов при продлении ДСНВ на год, заявили в МИД РФ.

МИД России
В МИД России рассказали, что официально США от ядерной сделки на условиях Путина не отказались / пресс-служба Единой России

Москва не получила официального ответа США на ноту от 16 октября, в которой сформулировано выдвинутое президентом России Владимиром Путиным предложение продлить действующий Договор по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ ― СНВ-3) на один год.

Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 20 октября.

"Видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях", — отметили в российском МИД.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что Москва предложила продлить ДСНВ на один год и готова вместе с США обязаться "заморозить" на этот период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

"Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что "заморозка" боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США", — подчеркнула Москва.

Ядерная сделка США и России – о чем сообщалось ранее:

  • 19 октября в Кремле выразили надежду, что контакты с США будут продолжены несмотря на отказ Белого дома продлить на год Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без дополнительных условий, как предложил Владимир Путин.
  • 17 октября Вашингтон отверг предложение главы Кремля Владимира Путина продлить договор, срок которого истекает в феврале 2021 года, не менее чем на год.
  • 16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить договор с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) безо всяких условий ‒ сроком не менее, чем на один год.
  • 13 октября специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил, что США могут продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, - ред.) в том случае, если Москва наравне с Вашингтоном даст согласие на временную заморозку ядерных арсеналов.
  • 12 октября издание Axios со ссылкой на источник сообщило, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует подписать соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) с Россией в последние дни перед президентскими выборами в США, которые пройдут 3 ноября.

Ядерная сделка между Россией и США – что важно знать:

СНВ-III (договор между Российской Федерацией и Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, в том числе ядерных вооружений – ред.) был подписан между президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, но сегодня Вашинтон считает его устаревшим и не отвечающим американским интересам.

Администрация Трампа настаивает на его замене долгосрочным пактом о контроле над вооружениями, под которым, помимо США и России, должен поставить подпись Пекин.

Срок действия нынешнего пакта истекает в феврале 2021 года. Если администрация Трампа откажется от его продления, то впервые за десятилетия никаких ядерных ограничений у США и России не будет - по крайней мере на бумаге.

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